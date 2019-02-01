Августовский канал, Лидский замок, музей-усадьба Михаила Огинского: «Пламя Мира» в преддверии II Европейским игр пронесут по знаковым местам Гродненщины







Заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович заверил – жителей и гостей Гродненщины ждет яркий и уникальный праздник. Сценические площадки появятся не только на центральных площадях и рядом со знаковыми архитектурными объектами населенных пунктов, но и на ключевых градообразующих промышленных предприятиях, в числе которых открытые акционерные общества «ГродноАзот», «Стеклозавод «Неман», «Лидахлебопродукт», «Лакокраска», «Беллакт», «Новогрудский завод газовой аппаратуры». К слову, Новогрудский завод газовой аппаратуры и есть «автор» того самого факела, который в рамках эстафеты «Пламя Мира» пронесут по всем областям Беларуси в честь II Европейский игр.





Караван эстафеты начнет движение с площади Ленина в Гродно. Во второй день – 19 мая – хранители огня доставят пламя на Августовский канал, откуда продолжат свой маршрут по воде. Следующим остановочным пунктом станет агрогородок Вертелишки, в частности, одно из самых успешных сельхозпредприятий области «Прогресс-Вертелишки». В колонне ретроавтомобилей караван эстафеты пройдет через Волковыск. Также факелоносцы посетят городской поселок Мир, Новогрудок, Березовку, Лиду. В заключительный день, 23 мая, «Пламя Мира» прибудет в музей-усадьбу М.К. Огинского, где в честь яркого события состоятся грандиозный бал. Окончательно финиширует эстафета в агрогородке Гервяты у стен архитектурной жемчужины Беларуси – Троицкого костела.

К слову, более 50 гродненских спортсменов по 12 видам спорта уже активно готовятся к участию в старте II Европейских игр.



— Сегодня составы команд в сравнении с предыдущими Европейскими играми, которые проходили в Баку, обновились почти на 50 процентов, пополнившись еще вчерашними юниорами, — рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. — Тем не менее эти спортсмены на первых контрольных стартах чемпионатов страны, завоевав 18 золотых медалей, уже доказали, что готовы достойно представить наш регион в спортивном событии континентального масштаба. Мы будем претендовать на высокие награды в гимнастических видах, в легкой атлетике, греко-римской и вольной борьбе. Немаловажно, что в рамках II Европейских игр по многим видам будут проходить лицензионные турниры для отбора на летние Олимпийские игры в Токио 2020 года. Поэтому перед нами стоит сразу несколько спортивных задач.

Участие в II Европейских играх примут и гродненские спортсмены, уже успевшие прославить Беларусь далеко за ее пределами, — Иван Тихон, Илья Чергейко, Виталий Бубнович.

Проведение II Европейские игр для Беларуси не только яркое спортивное событие, но и возможность заявить о себе на международной арене как о самобытной, гостеприимной стране с огромным туристическим потенциалом. В эти дни границу республики пересекут тысячи иностранных гостей, телетрансляцию соревнований увидят более чем в 110 странах мира.





– Гости, которые посетят страну в рамках проведения II Европейские игр, должны открыть для себя Беларусь с новой стороны и захотеть вернуться сюда, чтобы еще более близко познакомиться с нашей историей и культурой, — отметил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. — И Гродненщина принимает непосредственное участие в создании положительного имиджа и повышении привлекательности страны для туристов. В порядок приводятся дороги, объекты сферы гостеприимства и общественного питания. Работники правоохранительных органов Гродненщины будут задействованы в обеспечении общественной безопасности во времяпроведения игр.Свои услуги предложат гостям наши работники торговли. Активно привлекаются к участию в этом важном событии и молодые волонтеры.







Интересен и тот факт, что сейчас в регионе создается специальное мобильное приложение , которое поможет иностранным гостям чувствовать себя более уверенно и комфортно, путешествуя по Беларуси. Мобильная разработка будет раскрывать туристическую привлекательность Гродненщины через призму автомобильных дорог. Она предоставит подробную информацию о достопримечательностях, архитектурных памятниках, живописных местах и объектах инфраструктуры и сервиса, расположенных вдоль основных автомобильных трасс области. Первая часть приложения, посвященная дороге М6 Минск-Гродно, выйдет уже в июне 2019 года. Окончательно работу над проектом завершат в течение года.





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