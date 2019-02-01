Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

Игорь Андреевич, внимательно выслушав сельчанина, дал поручение рассмотреть этот вопрос в Гродненском райисполкоме и РУП «Гродноэнерго».

С начала нынешнего года на прямую линию облисполкома обратились более 170 человек. Более 60 процентов звонивших поднимали проблемы жилищно-коммунального обслуживания. Также были вопросы ремонта и содержания местных дорог, медицинского обслуживания, работы пригородных маршрутов, обустройства дорог в районах индивидуальной жилой застройки вокруг Гродно.

На эту субботнюю прямую линию поступило порядка 20 звонков из Гродно и районов, среди которых подавляющее большинство также связано с работой жилищно-коммунальных служб. Так, на улице Зеленая в Мостах заливает подвалы частного дома. Проживающий в ведомственном жилье ОАО «Городечно» Новогрудского района домовладелец просит отремонтировать проводку, хотя такой вопрос в компетенции дирекции акционерного общества. Кстати, вопрос жительницы Гродно о большой сумме в жировке за услуги водоснабжения мог бы решиться быстрее, если бы она обратилась непосредственно в УЖРЭП Октябрьского района.

Многие звонившие получили подробные консультации дежуривших на линии специалистов отделов и управлений облисполкома. Это касалось перепланировки квартир, имущественных споров соседей-домовладельцев, недостаточной температуры горячей воды в квартире после замены водомерных узлов. Администрации Октябрьского района Гродно направлено обращение с замечаниями о работе мини-рынка обувной фабрики «Неман». Были удовлетворены консультациями специалиста комитета по труду, занятости и социальной защите люди, ищущие работу.

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