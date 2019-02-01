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В Лунинецком районе на женщину завели 8 дел — заражение мужчин ВИЧ
Иллюстративное фото из открытых источников
Как сообщает
Несмотря на это, женщина не отказывалась от незащищенного секса и не предупреждала партнеров о своем диагнозе. В результате у троих мужчин, которые имели с ней интимные отношения, обнаружили ВИЧ.
В конце 2018 года на фигурантку дела завели три уголовных дела по ст. 157 УК (заражение вирусом иммунодефицита человека). Женщину взяли под стражу, а в январе этого года возбудили дела по еще пяти эпизодам.
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Женщина знала о своем ВИЧ-позитивном статусе с 2013 года.
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