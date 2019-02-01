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В Лунинецком районе на женщину завели 8 дел — заражение мужчин ВИЧ

02.02.2019 18:10 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото из открытых источников
В Лунинецком районе на 34-летнюю женщину завели сразу 8 уголовных дел — ее подозревают в заражении ВИЧ своих сексуальных партнеров.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление Следственного комитета по Брестской области, женщина знала о своем ВИЧ-позитивном статусе с 2013 года. Тогда ее предупредили о запретах, связанных с профилактикой инфекции, а также об уголовной ответственности за их нарушения.

Несмотря на это, женщина не отказывалась от незащищенного секса и не предупреждала партнеров о своем диагнозе. В результате у троих мужчин, которые имели с ней интимные отношения, обнаружили ВИЧ.

В конце 2018 года на фигурантку дела завели три уголовных дела по ст. 157 УК (заражение вирусом иммунодефицита человека). Женщину взяли под стражу, а в январе этого года возбудили дела по еще пяти эпизодам.

 
 
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Женщина знала о своем ВИЧ-позитивном статусе с 2013 года.
 
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