В Лунинецком районе на женщину завели 8 дел — заражение мужчин ВИЧ

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Как сообщаетсо ссылкой на управление Следственного комитета по Брестской области, женщина знала о своем ВИЧ-позитивном статусе с 2013 года. Тогда ее предупредили о запретах, связанных с профилактикой инфекции, а также об уголовной ответственности за их нарушения.Несмотря на это, женщина не отказывалась от незащищенного секса и не предупреждала партнеров о своем диагнозе. В результате у троих мужчин, которые имели с ней интимные отношения, обнаружили ВИЧ.В конце 2018 года на фигурантку дела завели три уголовных дела по ст. 157 УК (заражение вирусом иммунодефицита человека). Женщину взяли под стражу, а в январе этого года возбудили дела по еще пяти эпизодам.