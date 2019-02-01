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Генерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP
Дивизионный генерал и директор стратегического планирования военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес опубликовал видеообращение, в котором заявил о признании Хуана Гуайдо главой Венесуэлы, пишет «Медуза».
По словам генерала, он не признает диктаторскую власть Николаса Мадуро и готов выполнять приказы Гуайдо. Родригес также заявил, что 90% военнослужащих не поддерживают Мадуро.
Хуан Гуайдо — лидер оппозиционного парламента Венесуэлы, который в январе 2019 года объявил президента Николаса Мадуро узурпатором и назвал себя исполняющим обязанности главы государства. По мнению парламента, такую возможность предусматривает конституция страны.
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Он объявил о признании Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.
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