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Собчак прокомментировала слухи о разводе с Виторганом
Фото: Наталья Мущинкина
Ксения Собчак дала первое интервью после появления слухов о расставании с мужем Максимом Виторганом. Она назвала супруга «родственником» и «близким человеком», от которого у неё есть любимый ребенок. На вопрос о разводе же она ответила, что женщина имеет право жить и спать с тем, с кем хочет.
Собчак рада, что женщины имеют право на счастье и стереотипы об изменах мужей и жен меняются, ведь раньше неверных мужей называли «мачо», а жен – проклинали, заявила Собчак в интервью, часть которого появилась на
Что же касается фотографий, на которых Собчак запечатлена завтракающей в кампании с Константином Богомоловым, то она ответила, что не будет их комментировать.
Собчак подчеркнула, что у неё хорошие отношения с бывшей женой Виторгана и его детьми от предыдущего брака. «Вне зависимости от проблем, которые у людей есть, нужно оставаться людьми» - уверена Ксения.
Своим же главным делом Собчак считает воспитание сына Платона, который родился у неё в браке с Виторганом.
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