Собчак прокомментировала слухи о разводе с Виторганом



Фото: Наталья Мущинкина

дала первое интервью после появления слухов о расставании с мужем. Она назвала супруга «родственником» и «близким человеком», от которого у неё есть любимый ребенок. На вопрос о разводе же она ответила, что женщина имеет право жить и спать с тем, с кем хочет.Собчак рада, что женщины имеют право на счастье и стереотипы об изменах мужей и жен меняются, ведь раньше неверных мужей называли «мачо», а жен – проклинали, заявила Собчак в интервью, часть которого появилась на. На самом же деле у женщины должна быть свобода в личной жизни, уверена она.Что же касается фотографий, на которых Собчак запечатлена завтракающей в кампании с, то она ответила, что не будет их комментировать.Собчак подчеркнула, что у неё хорошие отношения с бывшей женой Виторгана и его детьми от предыдущего брака.уверена Ксения.Своим же главным делом Собчак считает воспитание сына Платона, который родился у неё в браке с Виторганом.