За три месяца в Минске было пять дней солнца. И это не нормально

Когда в Миске выходит солнце, люди радуются так, будто произошло чудо. А потом снова пьют витамин D – в этом городе тучи затягивают небо чаще, чем в туманном Альбионе (это мы про Англию).



В Twitter-аккаунте «Блізкі космас» появилась статистика пасмурных дней в Минске за три месяца. И она не радует:

В ноябре из 30 дней в Минске было 27 пасмурных дней, при том, что норма для ноября – 22 дня.

В декабре пасмурный дней было 29 из 31, хотя по норме ожидалось 23 дня без солнца

В январе из 31 дня 28 были пасмурными. Да, это тоже больше нормы: должно было быть всего 21



Итого: 84 пасмурных дней из 92, хотя по норме в эти месяцы должно быть 66.

Не помню кто спрашивал.

Вот вам статистика по Минскасу.



Вот предварительные результаты зимы 2018-19. Количество пасмурных дней:



ноябрь - 27 из 30 (норма 22)

декабрь - 29 из 31 (норма 23)

январь - 28 из 31 (норма 21)

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итого - 84 из 92 (норма 66) — Блізкі космас. (@nadvorie) 2 февраля 2019 г.