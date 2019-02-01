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За три месяца в Минске было пять дней солнца. И это не нормально
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Когда в Миске выходит солнце, люди радуются так, будто произошло чудо. А потом снова пьют витамин D – в этом городе тучи затягивают небо чаще, чем в туманном Альбионе (это мы про Англию).
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Когда в Миске выходит солнце, люди радуются так, будто произошло чудо. А потом снова пьют витамин D – в этом городе тучи затягивают небо чаще, чем в туманном Альбионе...
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