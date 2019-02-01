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За три месяца в Минске было пять дней солнца. И это не нормально

02.02.2019 18:23 — Разное | KYKY  
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Когда в Миске выходит солнце, люди радуются так, будто произошло чудо. А потом снова пьют витамин D – в этом городе тучи затягивают небо чаще, чем в туманном Альбионе (это мы про Англию). 

В  Twitter-аккаунте «Блізкі космас» появилась статистика пасмурных дней в Минске за три месяца. И она не радует: 

  • В ноябре из 30 дней в Минске было 27  пасмурных дней, при том, что норма для ноября – 22 дня. 
  • В декабре пасмурный дней было 29 из 31, хотя по норме ожидалось 23 дня без солнца 
  • В январе из 31 дня 28 были пасмурными. Да, это тоже больше нормы: должно было быть всего 21 


Итого: 84 пасмурных дней из 92, хотя по норме в эти месяцы должно быть 66. 

 
Теги: Минск
 
 
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Когда в Миске выходит солнце, люди радуются так, будто произошло чудо. А потом снова пьют витамин D – в этом городе тучи затягивают небо чаще, чем в туманном Альбионе...
 
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