Генерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону оппозиции

Генерал ВВС Венесуэлы Эстебан Янес Родригес объявил в субботу о решении поддержать лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо, сообщают латиноамериканские СМИ.

Военачальник обнародовал видео, в котором сообщает о своем решении и утверждает, что 90% военных в ВВС Венесуэлы не поддерживают президента страны Николаса Мадуро.

До сих этот генерал отвечал за стратегическое планирование в командовании ВВС Венесуэлы.

В субботу в стране отмечают 20-ю годовщину прихода к власти покойного президента страны Уго Чавеса. По этому поводу сторонники нынешнего президента Николаса Мадуро проводят демонстрации в Каракасе. В свою очередь, сторонники провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо в субботу собираются на акции протеста против властей.