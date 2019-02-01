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Генерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону оппозиции
Генерал ВВС Венесуэлы Эстебан Янес Родригес объявил в субботу о решении поддержать лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо, сообщают латиноамериканские СМИ.
Военачальник обнародовал видео, в котором сообщает о своем решении и утверждает, что 90% военных в ВВС Венесуэлы не поддерживают президента страны Николаса Мадуро.
До сих этот генерал отвечал за стратегическое планирование в командовании ВВС Венесуэлы.
В субботу в стране отмечают 20-ю годовщину прихода к власти покойного президента страны Уго Чавеса. По этому поводу сторонники нынешнего президента Николаса Мадуро проводят демонстрации в Каракасе. В свою очередь, сторонники провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо в субботу собираются на акции протеста против властей.
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Генерал ВВС Венесуэлы Эстебан Янес Родригес объявил в субботу о решении поддержать лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо, сообщают латиноамериканские СМИ....
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