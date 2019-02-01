В США День Сурка: предсказана ранняя весна

Всемирно известный Сурок Фил из американского города Панксатони (штат Пенсильвания) в субботу 2 февраля не увидел свой тени, что означает ранний приход весны, сообщила газета USA Today.

В США 2 февраля традиционно отмечают День Сурка. Праздник проводится, чтобы узнать прогноз погоды от знаменитого грызуна Фила. Считается, что если сурок выбравшись из норки увидит свою тень и забежит обратно, то весна в США задержится и наступит не раньше, чем через 6 недель. Но если Сурок Фил не вернется в нору и тени не будет, то весна наступит в США в самое ближайшее время.