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В США День Сурка: предсказана ранняя весна

02.02.2019 17:12 — Разное | Интерфакс  
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Всемирно известный Сурок Фил из американского города Панксатони (штат Пенсильвания) в субботу 2 февраля  не увидел свой тени, что означает ранний приход весны, сообщила газета USA Today.

В США 2 февраля традиционно отмечают День Сурка. Праздник проводится, чтобы узнать  прогноз погоды от знаменитого грызуна Фила. Считается, что если сурок выбравшись из норки увидит свою тень и забежит обратно, то весна в США задержится и наступит не раньше, чем через 6 недель. Но если Сурок Фил не вернется в нору и тени не будет, то весна наступит в США в самое ближайшее время.

 
 
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Всемирно известный Сурок Фил из американского города Панксатони (штат Пенсильвания) в субботу 2 февраля  не увидел свой тени, что означает ранний приход весны,...
 
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