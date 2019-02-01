|
«Они смотрят на других ребят, показывают себя»: детский турнир по робототехнике проходит в Минске
Новости Беларуси. Более 700 участников со всей страны собрал турнир по робототехнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабные соревнования проходят в Минске под эгидой резидента Парка высоких технологий – международного образовательного проекта Robolab. Ребята соревнуются в нескольких категориях по конструированию и программированию роботов. Их навыки оценивает независимое жюри.
Одна из миссий соревнований – найти талантливых ребят, которые в будущем могли бы стать высококлассными инженерами.
Максим Павлюченко, главный судья турнира робототехники:
Максим Романовский, участник турнира робототехники:
Итоги соревнований подведут завтра. Победителем станет команда, которая быстрее всех справится с заданием и наберет максимальное количество баллов. Лучшие из лучших представят нашу страну на международном уровне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Более 700 участников со всей страны собрал турнир по робототехнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабные соревнования...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)