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Августовский канал, Лидский замок, музей-усадьба Михаила Огинского: «Пламя Мира» в преддверии II Европейским игр пронесут по знаковым местам Гродненщины
02.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
Заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович заверил – жителей и гостей Гродненщины ждет яркий и уникальный праздник. Сценические площадки появятся не только на центральных площадях и рядом со знаковыми архитектурными объектами населенных пунктов, но и на ключевых градообразующих промышленных предприятиях, в числе которых открытые акционерные общества «ГродноАзот», «Стеклозавод «Неман», «Лидахлебопродукт», «Лакокраска», «Беллакт», «Новогрудский завод газовой аппаратуры». К слову, Новогрудский завод газовой аппаратуры и есть «автор» того самого факела, который в рамках эстафеты «Пламя Мира» пронесут по всем областям Беларуси в честь
Караван эстафеты начнет движение с площади Ленина в Гродно. Во второй день – 19 мая – хранители огня доставят пламя на Августовский канал, откуда продолжат свой маршрут по воде. Следующим остановочным пунктом станет агрогородок Вертелишки, в частности, одно из самых успешных сельхозпредприятий области «Прогресс-Вертелишки». В колонне ретроавтомобилей караван эстафеты пройдет через Волковыск. Также факелоносцы посетят городской поселок Мир, Новогрудок, Березовку, Лиду. В заключительный день, 23 мая, «Пламя Мира» прибудет в музей-усадьбу М.К. Огинского, где в честь яркого события состоятся грандиозный бал. Окончательно финиширует эстафета в агрогородке Гервяты у стен архитектурной жемчужины Беларуси – Троицкого костела.
К слову, более 50 гродненских спортсменов по 12 видам спорта уже активно готовятся к участию в старте II Европейских игр.
- Сегодня составы команд в сравнении с предыдущими Европейскими играми, которые проходили в Баку, обновились почти на 50 процентов, пополнившись еще вчерашними юниорами, - рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. - Тем не менее эти спортсмены на первых контрольных стартах чемпионатов страны, завоевав 18 золотых медалей, уже доказали, что готовы достойно представить наш регион в спортивном событии континентального масштаба. Мы будем претендовать на высокие награды в гимнастических видах, в легкой атлетике, греко-римской и вольной борьбе. Немаловажно, что в рамках II Европейских игр по многим видам будут проходить лицензионные турниры для отбора на летние Олимпийские игры в Токио 2020 года. Поэтому перед нами стоит сразу несколько спортивных задач.
Участие в II Европейских играх примут и гродненские спортсмены, уже успевшие прославить Беларусь далеко за ее пределами, - Иван Тихон, Илья Чергейко, Виталий Бубнович.
Проведение
– Гости, которые посетят страну в рамках проведения II Европейские игр, должны открыть для себя Беларусь с новой стороны и захотеть вернуться сюда, чтобы еще более близко познакомиться с нашей историей и культурой, - отметил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. - И Гродненщина принимает непосредственное участие в создании положительного имиджа и повышении привлекательности страны для туристов. В порядок приводятся дороги, объекты сферы гостеприимства и общественного питания. Работники правоохранительных органов Гродненщины будут задействованы в обеспечении общественной безопасности во времяпроведения игр.Свои услуги предложат гостям наши работники торговли. Активно привлекаются к участию в этом важном событии и молодые волонтеры.
Интересен и тот факт, что сейчас в регионе создается
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Августовский канал, Лидский замок, музей-усадьба Михаила Огинского: «Пламя Мира» в преддверии II Европейским игр пронесут по знаковым местам Гродненщины
Августовский канал, Лидский замок, музей-усадьба Михаила Огинского: «Пламя Мира» в преддверии II Европейским игр пронесут по знаковым местам Гродненщины
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