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Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

02.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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От имени жителей деревни Брузги Гродненского района на прямую линию обратился Михаил Викторович Шульга. Он рассказал о житейской проблеме его соседей с улиц Новая и Горная. В 80-е годы прошлого столетия в этом населенном пункте сформировался поселок железнодорожников, обслуживающих пограничную станцию. Тогда провели линию электропередачи, работало уличное освещение. Спустя время линия пришла в негодность и требует ремонта, а освещение двух этих улиц, на которых расположен десяток домов, не работает многие годы. Обращались  жители  в сельский Совет, но там пообещали сделать освещение улиц после того, как появятся денежные средства. 

Игорь Андреевич, внимательно выслушав сельчанина, дал поручение  рассмотреть этот вопрос в Гродненском райисполкоме и РУП «Гродноэнерго». 


С начала нынешнего  года на прямую линию облисполкома обратились  более 170 человек. Более 60 процентов звонивших поднимали проблемы жилищно-коммунального обслуживания. Также были  вопросы ремонта и содержания местных дорог, медицинского обслуживания, работы пригородных маршрутов, обустройства дорог в районах индивидуальной жилой застройки вокруг Гродно

На эту субботнюю прямую линию поступило порядка 20 звонков из Гродно и районов, среди которых подавляющее большинство также связано с  работой жилищно-коммунальных служб. Так, на улице Зеленая в Мостах заливает подвалы частного дома.  Проживающий в ведомственном жилье ОАО «Городечно» Новогрудского района домовладелец просит отремонтировать проводку, хотя такой вопрос в компетенции дирекции акционерного общества. Кстати, вопрос жительницы Гродно о большой сумме в жировке за услуги водоснабжения мог бы решиться быстрее, если бы она обратилась непосредственно в УЖРЭП Октябрьского района. 

Многие звонившие получили подробные консультации дежуривших на линии специалистов отделов и управлений облисполкома. Это касалось перепланировки квартир, имущественных споров соседей-домовладельцев, недостаточной температуры горячей воды в квартире после замены водомерных узлов. Администрации Октябрьского района Гродно направлено обращение с замечаниями о работе мини-рынка обувной фабрики «Неман». Были удовлетворены консультациями специалиста комитета по труду, занятости и социальной защите люди, ищущие работу. 

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов
 
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