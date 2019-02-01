Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

От имени жителей деревни Брузги Гродненского района на прямую линию обратился Михаил Викторович Шульга. Он рассказал о житейской проблеме его соседей с улиц Новая и Горная. В 80-е годы прошлого столетия в этом населенном пункте сформировался поселок железнодорожников, обслуживающих пограничную станцию. Тогда провели линию электропередачи, работало уличное освещение. Спустя время линия пришла в негодность и требует ремонта, а освещение двух этих улиц, на которых расположен десяток домов, не работает многие годы. Обращались жители в сельский Совет, но там пообещали сделать освещение улиц после того, как появятся денежные средства.



Игорь Андреевич, внимательно выслушав сельчанина, дал поручение рассмотреть этот вопрос в Гродненском райисполкоме и РУП «Гродноэнерго».



С начала нынешнего года на прямую линию облисполкома обратились более 170 человек. Более 60 процентов звонивших поднимали проблемы жилищно-коммунального обслуживания. Также были вопросы ремонта и содержания местных дорог, медицинского обслуживания, работы пригородных маршрутов, обустройства дорог в районах индивидуальной жилой застройки вокруг Гродно.



На эту субботнюю прямую линию поступило порядка 20 звонков из Гродно и районов, среди которых подавляющее большинство также связано с работой жилищно-коммунальных служб. Так, на улице Зеленая в Мостах заливает подвалы частного дома. Проживающий в ведомственном жилье ОАО «Городечно» Новогрудского района домовладелец просит отремонтировать проводку, хотя такой вопрос в компетенции дирекции акционерного общества. Кстати, вопрос жительницы Гродно о большой сумме в жировке за услуги водоснабжения мог бы решиться быстрее, если бы она обратилась непосредственно в УЖРЭП Октябрьского района.



Многие звонившие получили подробные консультации дежуривших на линии специалистов отделов и управлений облисполкома. Это касалось перепланировки квартир, имущественных споров соседей-домовладельцев, недостаточной температуры горячей воды в квартире после замены водомерных узлов. Администрации Октябрьского района Гродно направлено обращение с замечаниями о работе мини-рынка обувной фабрики «Неман». Были удовлетворены консультациями специалиста комитета по труду, занятости и социальной защите люди, ищущие работу.



