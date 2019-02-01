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«Приятно, что словаки нас рассматривают как серьезного соперника». Сидоренко - о турнире в Братиславе

02.02.2019 19:26 — Разное | Tut.by  
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Уже 3 февраля стартует февральский кэмп национальной сборной Беларуси. Главный тренер Андрей Сидоренко вместе с минскими динамовцами присоединятся к команде позже, поскольку у «зубров» 4 февраля поединок с ЦСКА. А 6-го, после нескольких тренировочных дней на родине, «националка» отправится в Братиславу, где в рамках турнира Kaufland Cup сразится со сборной Словакии и олимпийской командой России, сообщает пресс-служба ФХБ.


Фото: hockey.by

Накануне в изначальном ростере произошли изменения по схеме «минус три — плюс три». Травмы получили нападающие «Динамо» Артур Гаврус и Андрей Степанов. Также ВХЛовская «Лада» не отпустила защитника Романа Дюкова. Вместо них к сборной присоединятся Дмитрий Коробов (1989, без клуба), Михаил Стефанович (1989, «Юность») и Виктор Бовбель (1998, «Шахтер»). Таким образом ростер главной команды страны теперь выглядит так:

вратари — Михаил Карнаухов (Динамо Мн, КХЛ), Дмитрий Мильчаков (Пльзень, CZE);

защитники — Андрей Антонов (Юность), Даниил Бокун (Шахтер), Павел Воробей (Сибирь, КХЛ), Олег Евенко, Дмитрий Знахаренко (оба — Динамо Мн, КХЛ), Никита Крыскин, Михаил Хоромандо (оба — Неман), Дмитрий Коробов (без клуба);

нападающие — Андрей Белевич (Динамо Мл), Иван Дроздов, Александр Когалев, Илья Литвинов, Максим Парфеевец (все — Динамо Мн, КХЛ), Артем Демков, Виктор Бовбель (оба — Шахтер), Сергей Дрозд, Михаил Стефанович (оба — Юность), Данила Карабань (Звезда, ВХЛ), Артем Кислый, Александр Малявко, Сергей Малявко, Никита Ремезов (все — Неман).

Перед стартом кэмпа главный тренер сборной и минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился ожиданиями и планами на международную паузу.


Фото: hockey.by

— Андрей Михайлович, какие цели на ближайший турнир в Братиславе?

— Играем с очень хорошими командами. Приятно, что словаки нас пригласили и рассматривают в качестве серьезного соперника. В первую очередь хочется проверить хоккеистов, на которых планируем рассчитывать на чемпионате мира, и посмотреть, как они будут выглядеть на фоне таких оппонентов. Ну и, конечно, хочется показать достойный результат.

— Кого недосчитались в этом составе?

— С некоторыми ребятами провел два сбора. Уже знаю потенциал — планирую пригласить на заключительный кэмп. Поэтому не стал их вызывать. Не удалось заполучить Дюкова — клуб попросил не дергать. Еще у двоих повреждения: у Ядроеца травма плеча, у Андрющенко — сотрясение мозга. В лазарет также попали и Андрей Степанов с Артуром Гаврусом — пришлось вносить коррективы.

— Вы вновь решили не вызывать наших ведущих КХЛовцев…

— Динамовцев я и так хорошо знаю, работаю с ними каждый день. Остальные задействованы в своих клубах. Сейчас решающий отрезок чемипоната — все хотят подготовиться, просят не вызывать. Тех, кто мог бы приехать, я уже видел. Например, Феоктистов был на двух сборах. После матча с «Адмиралом» мы пообщались.

— Воробей перестал попадать в состав «Сибири». Общались с ним по этому поводу?

— Он сейчас в фарм-клубе. Обсуждали ситуацию. Но не хотел бы вдаваться в подробности.

— Насколько плотно вы следите за ВХЛ?

— Стараюсь по возможности. Смотрю очень много хоккея. А если и не смотрю, то слежу, как сыграл тот или иной белорус. В том числе в ВХЛ. Вот сейчас вызвали Дюкова и Карабаня, но у Ромы не получилось. Хотели Ядроеца и Андрющенко.

— Там есть еще несколько результативных ребят: Желнеровский и Джиг.

— За Желнеровским слежу — отзывы неплохие. Подумаем насчет вызова на основной сбор. Вообще никого не сбрасываем со счетов.

— Есть ли шанс у Матерухина?

— Смотрим, наблюдаем. Общаемся с тренерами.

— Давайте поговорим о тех, кто выступает в Европе. Как дела у Владимира Денисова?

— Буквально на днях общались. Он не играл — был дисквалифицирован. Говорил, что с удовольствием приехал бы. Однако клуб не отпускает — в чемпионате сейчас нет паузы, тем более у команды непростая ситуация в турнирной таблице. Но Вова подтвердил, что на чемпионат мира ехать готов.

— Что насчет Лингле — его уже на рассматриваете?

— Насколько знаю, он учится на менеджера. Готовится к завершению карьеры.

— У нас еще есть ребята в Германии: Стась и Карачун.

— Тоже наблюдаем, общаемся с их агентами. Карачуна предлагали посмотреть — он неплохо выступает в DEL-лиге. Подумаем над приглашение на основной сбор.

— А Граборенко?

— Надо посмотреть за ним в новом клубе.

— В составе два человека из «Шахтера», три — из «Юности» и шесть — из «Немана». Почему такой дисбаланс?

— Нельзя сказать, что это дисбаланс. Просто пригласил ребят, к которым еще хочется внимательнее присмотреться. Потому что потенциал того же Развадовского из «Юности» я прекрасно знаю.

— Что-то уже можете сказать о соперниках?

— Словаки по стилю немного похожи на «Слован», с которым недавно встречались. Там хорошая работа с шайбой, хорошее нападение, плюс отличная работа на контратаках за счет быстрых нападающих. А про россиян вообще молчу — они везут очень сильный состав. Для нас в этих поединках важна дисциплина.

— Будем действовать вторым номером?

— Скорее всего. Жаль, что у нас еще динамовский матч 4 января. Не будет времени поработать в полном составе — на это останется только одна тренировка. Но через видео, через разговоры попытаемся донести до ребят свои требования.

— Карнаухов и Мильчаков сыграют в Братиславе по матчу?

— Посмотрим на стиль соперников. Скорее всего, Дима выйдет на первый поединок против Словакии — он уже знает чехословацкий стиль. А на следующий день, под КХЛовских игроков, выпустим Мишу.

 
 
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Перед стартом кэмпа главный тренер сборной и минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился ожиданиями и планами на международную паузу.
 
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