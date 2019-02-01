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На Гребном канале в Бресте рыбаков призывают к осторожности
02.02.2019 19:50 — Разное | Виртуальный Брест
Февраль к нам пришёл с потеплением. Лёд при такой температуре начинает активно таять, но рыбаков это к сожалению не пугает.
В рамках акции "Тонкий лёд" бойцы МООП Ленинского РК ОО "БРСМ" г Бреста совместно с отрядом МООП БрГУ им А.С. Пушкина под руководством сотрудника
Ребята проинструктировали любителей зимней рыбалки основам поведения на льду и раздали памятки.
Примечательно что примерно из 80-ти рыболовов лишь у одного человека был спасательный жилет.
Будьте осторожны на льду!
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Февраль к нам пришёл с потеплением. Лёд при такой температуре начинает активно таять, но рыбаков это к сожалению не пугает. В рамках акции "Тонкий лёд" бойцы МООП...
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