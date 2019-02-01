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На Гребном канале в Бресте рыбаков призывают к осторожности

02.02.2019 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Февраль к нам пришёл с потеплением. Лёд при такой температуре начинает активно таять, но рыбаков это к сожалению не пугает.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63119.php

На Гребном канале в Бресте рыбаков призывают к осторожности

В рамках акции "Тонкий лёд" бойцы МООП Ленинского РК ОО "БРСМ" г Бреста совместно с отрядом МООП БрГУ им А.С. Пушкина под руководством сотрудника МЧС провели патрулирование водоёма на гребном канале.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63119.php

На Гребном канале в Бресте рыбаков призывают к осторожности

Ребята проинструктировали любителей зимней рыбалки основам поведения на льду и раздали памятки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63119.php

На Гребном канале в Бресте рыбаков призывают к осторожности

Примечательно что примерно из 80-ти рыболовов лишь у одного человека был спасательный жилет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63119.php

На Гребном канале в Бресте рыбаков призывают к осторожности

Будьте осторожны на льду!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63119.php

На Гребном канале в Бресте рыбаков призывают к осторожности


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63119.php

На Гребном канале в Бресте рыбаков призывают к осторожности

 
Теги: Брест
 
 
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Февраль к нам пришёл с потеплением. Лёд при такой температуре начинает активно таять, но рыбаков это к сожалению не пугает. В рамках акции "Тонкий лёд" бойцы МООП...
 
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