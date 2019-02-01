На Гребном канале в Бресте рыбаков призывают к осторожности

Февраль к нам пришёл с потеплением. Лёд при такой температуре начинает активно таять, но рыбаков это к сожалению не пугает.



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В рамках акции "Тонкий лёд" бойцы МООП Ленинского РК ОО "БРСМ" г Бреста совместно с отрядом МООП БрГУ им А.С. Пушкина под руководством сотрудника МЧС провели патрулирование водоёма на гребном канале.



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Ребята проинструктировали любителей зимней рыбалки основам поведения на льду и раздали памятки.



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Примечательно что примерно из 80-ти рыболовов лишь у одного человека был спасательный жилет.



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Будьте осторожны на льду!



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