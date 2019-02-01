Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 2 - Великое княжество Литовское

В XII-XIII веках уже происходила дифференциация восточнославянских племени: восточная часть племен называет себя москвичами, западная, где экономическую и культурную основу княжества, в частности, судя по языку, составляет Русь Полоцкая, Черная Русь - с Литвой. Государственным языком ВКЛ являлся язык (западно) русский, язык Полотчины/Смоленщины.
В Волынской летописи от 1236 г. Миндовг упоминается как князь Литвы, который столицей своего государства сделал Новогрудок. Можно полагать, что это государственное образование начало собирать Русь (западную).
В XIV веке Черниговщина, Киевщина, Подолье и Волынь были присоединены к Великому княжеству Литовскому. Фактически в этом государственном объединении были уже две Руси, которые впоследствии будут называться Малой и Белой Русью.
В 1362 г. на Подолье состоялась битва, в которой были разбиты монголо-татары. Куликовская битва произойдет через 18 лет.
Ольгерд, сын Гедымина, стремился создать в Литве центр православия и просил у Константинопольского патриарха разрешение о создании митрополии в Новогрудке. Разрешение он получил. Великим князем становится его младший сын Ягайло. Брестчане были недовольны, они надеялись, что великокняжескую должность займет Кейстут, старший сын Ольгерда. В 1385 заключается Кревская уния, согласно которой польский король мог быть одновременно и Великим князем Литовским и руководить двумя государствами. В 1386 году Ягайло женится на польской королеве Ядвиге и принимает польскую корону. Ягайло переходит из православной веры в католическую и меняет имя Яков на Болеслав. Ягайло обещает окрестить языческие племена Жмуди. В 1387 г. он издает декрет о запрещении язычества в Литве. Ягайло намеревался перекрестить в католическую веру и православное большинство жителей княжества.
1379 г.
Город разграблен тевтонскими рыцарями
1380 г.
В Бресте строится гостиный двор
1382 г.
В «Хронике Польши» Яна из Чарнкова Полоцк именуется «крепостью Белой Руси» (по-видимому, одно из первых упоминаний словосочетания «Белая Русь»)
1385 г.
Заключение Кревской унии.
После подписания унии с Польшей, юридически литовско-русские (белорусские, украинские) земли присоединялись к Польской короне, но фактически фундаментального изменения в жизни населения не происходили до середины XVI столетия. Но это было начало польского политического и католического влияния на православное в основном княжество.
1388 г.
Евреи получили право поселяться в Бресте.
1389 г.
Получено разрешение на первый католический приход.
1390 г.
Брест получил магдебургское право. Население города составляло 2 тыс. жителей.
Как и в Европе, большинство городов княжества имели т.н. магдебургское право – право на самоуправление. Во главе местного самоуправления стоял войт. Администрация города подчинялась бурмистру и городской раде, которая избиралась жителями города.
1392 г.
Великим князем Литовским становится Витовт в возрасте 48 лет, двоюродный брат Ягайло. На востоке Витовт к княжеству присоединяет Смоленщину. Берет под протекторат княжество Рязанское, Великий Новгород, Псков. Витовт и польский король Ягайло собирают 100 тыс. войско и 15 июля 1410 г. под Грюндвальдом одерживают победу над крестоносцами. Жителями Великого княжества Литовского были русские (белорусы, украинцы), жмудины (литовцы). Витовт разрешил поселиться в Литве татарам, в основном пленным из Золотой Орды, и евреям, беженцам из западной Европы, над которыми там глумились. В тот период это было крупнейшее европейское государство со столицей в Вильно.
1408 г.
Витовт дарует привилегии и возвращает православных под «право русское».
1409 г. декабрь
В Бресте состоялись переговоры между королем Польши Ягайло и Великим князем Великого княжества Литовского Витовтом, где были приняты решения о предстоящем Грюндвальдском сражении.
Привилей князя Витовта на строительство в Бресте первой в Великом княжестве синагоги. В 1514 г. Брестскому раввину Михаилу Юзефовичу будет присвоено звание главного раввина Великого княжества. А с 1539 по 1550 гг. в Бресте раввином служит Иехиль Лурия Махаршал, известный толкователь Талмуда.
1412 г.
Привилей князя Витовта на строительство парафиального костела Воздвижения Святого Креста и Девы Марии.
1413 г.
Город является центром Берестейского староства в составе Трокского воеводства.
1441 г.
Брест официально отнесен к главным городам Великого княжества Литовского. В нем проживало около 5 тыс. жителей.
1485 г.
Привилей на создание первого православного монастыря Рождества Богородицы.
1495 г.
Открывается городской приют для больных и неимущих имени Св. Духа.
Хан Менгли Гирей (в центре) со своим сыном и наследником у турецкого султана
Поход хана Менгли I Гирея в Великое княжество Литовское был осуществлен по договоренности с Великим князем московским Иваном III (гравюра справа). Фактически это первая война между Московским царством Ивана III и Русью литовской, война между зятем, Александром Ягайловичем, и его тестем, Иваном III.
Иван III в 1462 г. взял в жены дочь византийского императора и назвал себя царем и главою всех православных христиан восточной Европы. Он заявил, что все православные земли, включая Литву, должны быть под управлением Москвы.
Государственным гербом стал двуглавый орел – древний герб Византии.
1507– 1508 г.
Князь Глинский Брестский староста Его дочь впоследствии станет второй женой московского царя Василия III, матерью Ивана Грозного. В 1508 г. Глинский переезжает в Москву, будучи противником Зигмунда II (старшего), Великого князя Литовского.
Согласно привилею Сигизмунда II Августа, Берестью в 1554 г. позволено употреблять гербовую печать. Брестский староста Николай Радзивил по прозвищу Черный являлся кальвинистом и в 1553 году строит в Бресте кальвинский собор и типографию, в которой в 1563 издается Кальвинская библия (Брестская/Радзивиловская). В 1564 г. Николай Радзивил разгромил московское войско под Чашниками, Освободил Оршу. В начале XVI века на западе возникает реформаторское движение. Оно охватывает Польшу и Литву, но в меньшей степени, чем Западную Европу. Реформация не дошла до народа и не явилась здесь национальным движением. Чтобы бороться с реформацией, католическая церковь создает «Компанию/Общество Иисуса» - иезуитский орден.
1565-1566 г.
Иван и Дмитрий Сапеги, отец и сын, выполняют обмеры Брестского староства. В это время в Бресте действуют 8 церквей, 5 костелов и несколько синагог. В городе зарегистрирован 1091 домовладелец и 1166 заселенных усадьб. Открыта аптека (1566).
Начиная с XV века, Великое княжество стало делиться на воеводства: Виленское, Троцкое, Полоцкое, Витебское, Смоленское, Минское, Новогрудское, Мстиславское, Подольское, Волынское, Браславское, Киевское. Берестейское - с 1566. Образование воеводства связано с подготовкой Люблинской унии и переходом после ее заключения Подляшья в состав Короны Королевства Польского. В Берестейское воеводство вошла и часть турово-пинского Полесья.
Авторский материал к 1000-летию Бреста. Продолжение следует...
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