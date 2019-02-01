Строительство жилья сокращают?

пишет belrynok.by Правительство Беларуси проводит довольно странную экономическую политику, понять логику которой подчас довольно сложно. К числу таких загадок относится упрямое нежелание использовать сферу жилищного строительства в целях подъема экономики. Так, несмотря на планы по росту ВВП на 4%, несмотря на увеличение заработной платы населения, и несмотря на постоянные разговоры о поддержке строительной отрасли, в текущем году запланировано не увеличение, а сокращение объемов коммерческого жилищного строительства, осуществляемого не для очередников,belrynok.by





В 2018 году в коммерческом строительстве наблюдался спад





Собственно, этот процесс шел уже в 2018 году. В стране было построено 46,5 тыс. новых квартир. Это больше, чем в 2017 году, на 3,4 тыс. квартир. Введено в эксплуатацию в прошлом году было 3,966 млн. квадратных метров общей площади жилья, что на 173,6 тыс. квадратных метров больше, чем в 2017 году.





Но для жителей Беларуси, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, в 2018 году было введено жилья в эксплуатацию на 259,8 тыс. квадратных метров больше, то есть 1,498 млн. квадратных метров. Данный прирост обеспечило увеличение объемов строительства с государственной помощью на 70,1% – до 999,3 тыс. квадратных метров жилья.





При этом объем строительства жилья не для очередников в 2018 году не вырос, а сократился на 86,2 тыс. квадратных метров. Это не рыночное сокращение, так как оно вызвано административным ограничением количества земельных участков, выделяемых местными органами власти под застройку. В то же время, у белорусских строителей имеются достаточные мощности для возведения дешевого жилья, на которое имеется платежеспособный спрос, особенно в Минске. Строители могут возводить дома по ценам примерно в 2 раза ниже рыночных. Но правительство в Минске им строить в значительных объемах не разрешает, выпихивая на работу за рубеж.





В результате в столице в 2018 году было введено в эксплуатацию жилья на 0,5% меньше, чем в 2017 году – 717,3 тыс. квадратных метров. Это всего примерно 18% от общего объема жилищного строительства в стране, хотя население столицы составляет примерно 22% от численности жителей Беларуси, а средняя зарплата намного выше, чем в среднем по стране.





В 2019 году ситуация не изменится. В соответствие с постановлением Совета министров РБ от 29 декабря 2018 года №987, в 2019 году в РБ планируется построить, как и в 2018 году, 4 млн. квадратных метров жилья. При этом для очередников будет возведено 1,489 млн. квадратных метров жилья, что на 9 тыс. квадратных метров меньше факта 2018-го года, то есть объем коммерческого жилья должен увеличиться, но крайне незначительно. Это стагнация. А в Минске планируется сократить жилищное строительство в целом: до 670 тыс. квадратных метров, то есть на 47,3 тыс. Это искусственно созданный кризис.





Можно подумать, что данное сокращение будет компенсировано увеличением жилищного строительства в городах-спутниках. Как бы не так: там планируется построить в 2019 году жилья всего 52,5 тыс. квадратных метров, причем в Минской области и того меньше – 35,8 тыс. А ведь надо учесть, что жилье в городах-спутниках будет строиться не только для минчан, но и для местного населения.





Более того, правительство не только не борется с сокращением коммерческого жилищного строительства в 2019 году, но и собирается принимать действенные меры для его наращивания в последующие годы.





Всего на жилищное строительство в 2019 году планируется потратить без учета затрат на инфраструктуру 4,57 млрд. рублей, из которых средства консолидированного бюджета составляют всего 147,9 млн. рублей. По сравнению с планами на 2018 год это выше на 7,4% и 5%. То есть прирост средств бюджета ожидается примерно на уровне темпов роста потребительских цен.





Правда, на развитие инфраструктуры в 2019 году планируется выделить 541,9 млн. рублей (это подтвержденные средства), тогда как в 2018 году планировалось выделить 446,1 млн. рублей. Но особого толку от такого увеличения не ожидается, и в предварительном плане на 2020 год указано, что объем строительства жилья составит те же 4 млн. квадратных метров, что и в 2018 и в 2019 годах.





Деньги в бюджете есть, но тратить их на жилье никто не собирается





При этом в бюджете имеются значительные нерастраченные средства. Так, 25 января министр финансов РБ Максим Ермолович на торжественном собрании, посвященном 100-летию Министерства финансов, сообщил, что бюджет Беларуси за 2018 год исполнен с профицитом более чем 2 млрд. долларов, что позволяет Минфину «с оптимизмом смотреть в будущее, несмотря на то, какая погода будет в мировой экономической системе». Вот, оказывается, чем озабочен белорусский Минфин: не жилищным строительством, а накапливанием резервов.





Это, пожалуй, первая причина сокращения объема коммерческого строительства жилья в РБ. Минфин мог бы легко выделить средства на финансирование работ по созданию инфраструктуры, увеличивая объем этих работ в разы. Но не хочет, так как это, похоже, помешало бы ему смотреть в будущее с оптимизмом.





Примерно такой же позиции придерживается и Нацбанк, сообщивший, что он в 2019 году занимается обеспечением финансовой стабильности. О таких намерениях было объявлено 24 на расширенном заседании правления Нацбанка, посвященном итогам его работы в 2018 году и задачам на 2019 год. Банк решил сосредоточиться на безусловном достижении целей по ценовой и финансовой стабильности. Для этого он ограничивает темпы прироста широкой денежной массы за год величиной в 9-12%, а при рассмотрении вопроса об изменении ставки рефинансирования, составляющей сейчас 10%, собирается учитывать факторы, определяющие макроэкономическую сбалансированность и ценовую стабильность в стране. То есть на снижение ставок по ипотеке вне льготной программы рассчитывать не приходится. Это вторая причина сокращения объемов коммерческого жилищного строительства в РБ.





Есть и другие. У нас много говорят, особенно президент РБ Александр Лукашенко, о том, что крупные города и так перенаселены, и надо людей направлять в небольшие поселки и города, где требуется развивать промышленность. Однако денег в бюджете на подобное развитие промышленности нет (имеющегося профицита на это не хватит). Таким образом, получается, что строительство в больших городах административно тормозится, а на строительство в малых средств нет.





По-видимому, существует еще одна причина административного ограничения на коммерческое строительство, особенно в столице. Ведь из-за этого в Минске растут цены на жилье, что положительно как для некоторых застройщиков, так и для государственных чиновников, имеющих недвижимость в столице. В какой степени данный фактор влияет на действия правительства, неизвестно, но не исключено, что он является главным, так как многие чиновники руководствуются личными интересами в своей работе, что доказывают многочисленные коррупционные скандалы в различных отраслях экономики РБ. Почему в случае с жилищным строительством должно быть по-другому?





Перечисленные выше причины указывают на некоторый отрыв государственного аппарата от общества. Власти ставят перед собой какие-то цели, руководствуясь не потребностями людей, а своими личными пристрастиями.





Планы жилищного строительства в РБ на ближайшие годы подтверждают сделанное ранее предположение о том, что бурное обсуждение руководством страны предложений по его развитию – это всего лишь имитация деятельности, а реально никто заниматься этим не собирается (см. «Реформа строительной отрасли увеличит давление на курс рубля»). Как с такими настроениями правительство собирается обеспечить рост ВВП в 2019 году на 4%, непонятно. Но нет худа без добра: можно не беспокоиться о росте давления на курс рубля, так как наращивать жилищное строительство никто не собирается.







