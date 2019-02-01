Что не так с оценкой последствий принятия нормативных актов?





Фото из личного архива Леонида Фридкина





пишет euroradio.fm Выглядит это по меньшей мере странно: как будто 25 лет указы и законы подписывались без мыслей о возможных последствиях, а сейчас ситуацию решили исправить,euroradio.fm





Прогнозировать последствия принятия НПА будут по четырем основным пунктам: финансово-экономические последствия (для бюджета, доходов и расходов граждан), регулирующее воздействие документа на условия ведения бизнеса (избыточные обязанности, запреты и ограничения, необоснованные расходы для юрлиц и ИП), социальные последствия, экологические последствия.





Экономический обозреватель Леонид Фридкин с ходу увидел в документе три недостатка: в нем нет гарантий независимости прогноза; результаты прогнозирования можно проигнорировать; оцениваться будут далеко не все нормативно-правовые акты.





“Тут получается дивная вещь: то, что больше всего волнует бизнес (валютное и налоговое законодательство и денежно-кредитная политика), выпадает как из обязательного публичного обсуждения, так и из прогнозирования. Это очень существенно сужает круг нормативных актов, которые будут обсуждаться и оцениваться”, — констатирует Леонид Фридкин.





Речь идёт об оценке НПА с точки зрения регулирующего воздействия. Следующие документы её проходить не должны (абзацы 2-6 пункта 3 части 2 ст. 45 закона № 130-З “О нормативных правовых актах”):









Закон Республики Беларусь № 130-З "О нормативных правовых актах"





Это не значит, что часть документов гарантированно не будет обсуждаться и оцениваться. Но, по словам экономиста, “это всё остаётся на добрую волю чиновников, захотят — сделают, а нет — так нет: утруждаться общественными обсуждениями и оценками власти если не захотят, то и не будут”.





“Регулирующее воздействие — самая главная часть прогнозирования с точки зрения бизнеса, — продолжает Фридкин. — Прогнозы о том, как что-то отразится на бюджете, социальной и экологической сферах, бизнес интересуют вторично. А вот оценка регулирующего воздействия на предпринимательскую деятельность — вопрос жизни и смерти”.





До сих пор в обосновании НПА указывалось, что принятие данного нормативного акта не повлечёт потерь для бюджета или дополнительных расходов бюджета. "Оценка регулирующего воздействия должна была бы показать, как тот или иной документ отразится на бизнесе. Если бы это делалось, конечно, результаты появились бы очень быстро. Но у нас, как обычно, пошли своим путём”, — говорит эксперт.





“Очень важно, кто и как будет оценивать последствия принятия документов”





Экономист отмечает, что даже появление механизма прогнозирования оценки регулирующего воздействия не гарантирует, что неудачные с точки зрения бизнеса нормативные акты не будут издаваться.





“Очень многое будет зависеть от того, кто и как оценивает, — считает Леонид Фридкин. — В 54-м постановлении написано, что оценку будут проводить какие-то государственные организации, могут привлечь для этого каких-то других экспертов. Вопрос в том, кто будут эти эксперты и будут ли они обладать соответствующей компетенцией, доступом к необходимой информации”.





Он рассказывает, что, в отличие от Беларуси, на Западе прогнозированием последствий занимается как государство, так и мощные независимые институты:





“Они обладают огромными ресурсами, и там без преувеличения работают лучшие умы данной сферы. У нас же бизнес-союзы обладают весьма скромной экспертной базой. Зачастую это люди, которые слабо себе представляют, о чём говорят”.





Доступ экспертов напрямую влияет на оценку рисков:





“Например, ставится задача изменить акцизы на табачные изделия. В открытом доступе даже нет информации о том, сколько сигарет у нас выпускается. Значит, без основных данных о том, как посчитать это воздействие, оценка превращается в уравнение с бесконечным количеством неизвестных”.





“Появление этой инструкции — это очень важный шаг, — резюмирует Леонид Фридкин. — Но за ней должен последовать целый ряд других, не менее важных шагов. Результаты подсчетов зависят не только от разрешения считать, но и от того, кто и как считает



