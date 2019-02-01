Радина: Что скажу Лукашенко, когда окажусь с ним один на один в комнате? Что мне его жаль

интернет-издания "ГОРДОН" Алесей Бацман Наталья рассказала, когда начала ругаться матом, чем занимается, когда болеет гриппом, стоит ли напиваться, когда тебе плохо, и что она сказала бы президенту Беларуси Александру Лукашенко, оказавшись с ним наедине. В беседе с главным редактором"ГОРДОН" Алесей Бацман Наталья рассказала, когда начала ругаться матом, чем занимается, когда болеет гриппом, стоит ли напиваться, когда тебе плохо, и что она сказала бы президенту Беларуси Александру Лукашенко, оказавшись с ним наедине.





Матом научилась ругаться, когда стала работать журналистом





– Самый ваш смешной день?





– Слушайте, так нельзя такие быстрые вопросы задавать… Да каждый день достаточно смешной. Всегда найдется, над чем посмеяться.





– Хорошо живете, весело (смеются).





– Стараюсь (смеется).





– Хорошо, тогда уходим в маятник. Самый страшный день вашей жизни?





– Ну, страшный день… Страшные дни – это на самом деле всегда, когда теряешь друзей и близких.





– Когда вы научились ругаться матом?





– Когда стала работать журналистом. Когда очень быстро нужно передавать какие-либо новости – тогда да, иногда бывает.





– Поступок, за который вам до сих пор стыдно.





– Стыдно, если незаслуженно обижаешь людей.





– Было такое?





– Конечно.





– Когда вы последний раз напивались вдрызг?





– Ой… Когда было очень плохо. И после этого понимаешь, что если тебе плохо, лучше вообще ничего не пить. Гораздо легче переживать стресс.





– И отключить телефон сразу.





– Может быть, да. Чтобы никому не звонить.





Мечта – вернуться домой





– Вас в детстве мама как называла?





– Наташа, Наташка.





– Ваш любимый фильм.





– Ой, фильмов много... Что я пересматриваю? Ну могу просто сказать, что если мне тяжело, я смотрю комедии.





– Книга любимая.





– Любимая книга... Тоже много читаю. Если говорить о писателе, которого обожаю за легкость и остроумие, – это [Сергей] Довлатов, конечно.





– Что вы делаете, когда болеете гриппом или простудой?





– Смотрю комедии, читаю, вообще наслаждаюсь возможностью легально отдохнуть.





– Какая у вас мечта?





– Вернуться домой (в 2011 году Радина покинула Беларусь, с тех пор живет в Польше. – "ГОРДОН").









- Что вы скажете Лукашенко, когда окажетесь с ним один на один в комнате?





– Что мне его жаль.





– Спасибо за это интервью.









Видео: Алеся Бацман / YouTube



