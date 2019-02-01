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Премьер РФ пообещал найти средства для разработки новых типов вооружения

02.02.2019 18:21 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не останется без ответа.

"Односторонний, ничем не спровоцированный выход США из договора о РСМД ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности и стратегической стабильности. Это не останется без эффективного ответа", - написал Медведев в субботу в своем твиттере.

"С учетом выхода США из ДРСМД и объявленных президентом России ответных шагов правительство РФ предусмотрит необходимые средства и механизмы для финансирования НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - ИФ) и разработки новых типов вооружения", - подчеркнул премьер.

В минувшую пятницу администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернутся к его соблюдению.

В субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - пояснил глава российского государства.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

 
 
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не останется без ответа....
 
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