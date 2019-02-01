|
«Наконец-то покатаюсь на новой ледянке». Как прошёл праздник спорта и здоровья в Минске
Новости Беларуси. Большой зимний праздник прошел 2 февраля в Заводском районе Минска. Люди пришли на него семьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Забеги на одной паре лыж, заезды на санках с препятствиями, эстафета в валенках через кегли, биатлон снежками и футбол клюшками – задания требовали особой смекалки и улыбки. В этом убедилась корреспондент Оксана Семашко.
Маргарита сегодня на горку с друзьями пришла одной из первых. Для минской школьницы это слабость: девочка хорошо учится в школе и усердно тренируется в секции по биатлону. Не единожды выступала на соревнованиях «Снежный снайпер». Времени на простые детские шалости не так и много.
Маргарита Демова:
В шестой школьный день детям дали почувствовать себя… да, детьми. Здесь тебе и горки, и сказочные персонажи, и интерактивные игры-эстафеты.
Подкрепиться можно рядом – в магазине и кафе в шаговой доступности. На свежем воздухе такие забавы обещают сделать традиционными.
Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:
Адреналин, скорость, дух соперничества… Здесь уверены: будет кататься не одно поколение минчан. Ведь зимние забавы привлекают не только детей, но и взрослых.
Оксана Семашко, СТВ:
Помимо горки, здесь работали и многочисленные тематические площадки: игра в снежки и мини-футбол, поле чудес, на котором можно исполнить любое желание, импровизированная рыбалка и возможность испечь блины.
Очень весело. Я думаю, что субботний день можно провести здесь!
Я очень люблю кататься на этой горке. И мои друзья – мне кажется, им тоже нравится. Она очень хорошая и классная.
Зимних развлечений в столице столько, что до самой весны хватит. Ну а ровно через неделю запланирована традиционная «Минская лыжня».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Большой зимний праздник прошел 2 февраля в Заводском районе Минска. Люди пришли на него семьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)