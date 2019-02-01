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«Они получают конкретный ответ»: редактор районной газеты рассказал, как сохранить читателей
Новости Беларуси. Когда «районка» авторитетней таблоида. В век бурного развития информационных технологий местные издания нередко уходят на второй план, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако есть и те, что не только остаются на плаву, но и набирают популярность. Яркий пример – «Навiны Камянеччыны». Газета активно развивается и не сдает своих позиций. В чем секрет успеха? Корреспондент Петр Бутрим узнал у главного редактора.
Происходит верстка газеты. Остался всего лишь час и 10 минут до сдачи номера в типографию.
Дедлайн уже на носу, поэтому все внимание – на монитор компьютера. Там будущий номер. По традиции на главной странице – злободневный вопрос от читателей.
Эти несколько часов в редакции «Навін Камянеччыны», как правило, самые оживленные.
Всего здесь работают 13 профессионалов. Во главе творческой группы вот уже три года Виктор Дулевич. Популярность «районки» – во многом его заслуга.
Виктор Дулевич, главный редактор газеты «Навіны Камянеччыны»:
Политика, спорт, фотографии и путевые заметки. На страницах газеты есть место не только достижениям, но и проблемам. Покосившийся забор, ремонт моста или дороги – об этом пишут сами читатели.
Пишут по электронной почте больше, рукописные письма – большая редкость. Они есть, но иногда вы не представляете, в каком виде.
В нескольких местах по инициативе главного редактора «районки» даже поставили ящики для анонимных обращений.
Виктор Дулевич:
Аудитория «Навин Камянеччыны» – порядка 35 тысяч человек (население района), тираж – почти 4000 экземпляров.
Петр Бутрим, СТВ:
Не только на старой доброй бумаге, но и в электронном виде, а также в социальных сетях и даже мессенджерах. Районная газета шагает в ногу со временем. А еще участвует в международных проектах и зарабатывает на фото и полиграфии. В общем, подает пример.
Ирина Мелешко, жительница Каменца:
Виктор Дулевич:
Людям всегда будет интересно читать о том, что происходит в соседнем доме или деревне. Поэтому за будущее газеты Виктор Дулевич спокоен.
Недаром девиз нашей газеты – жизнь района с доставкой на дом.
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Новости Беларуси. Когда «районка» авторитетней таблоида. В век бурного развития информационных технологий местные издания нередко уходят на второй план, сообщили...
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