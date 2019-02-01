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«А что думали год назад?» Третий год не заканчивается капремонт дома в Берёзовском районе

02.02.2019 19:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Когда капитальному ремонту нет конца. Поводом для этого сюжета послужил звонок на горячую линию телеканала СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ход ремонтных работ в одном из домов деревни Бронная Гора является загадкой даже для самих жильцов. Люди вот уже третий год не могут найти общий язык с коммунальщиками. Что же стало причиной раздора – узнавала наша съемочная группа.

«А что думали год назад?» Третий год не заканчивается капремонт дома в Берёзовском районе

Когда же закончится настоящая эпопея под названием «капитальный ремонт» жильцы этого дома даже не предполагают. Хотя все основные работы – замену инженерных сетей, врезку канализации и устройство скатной кровли – с горем пополам, но сделали еще в позапрошлом году.

«А что думали год назад?» Третий год не заканчивается капремонт дома в Берёзовском районе

Обратите внимание. Когда крылась крыша, у нас вода лилась ручьем. Это была как раз осень дождливая, холодная, и вода лилась сверху понизу.

«А что думали год назад?» Третий год не заканчивается капремонт дома в Берёзовском районе

Уже тогда соседи стали товарищами по несчастью. Но активную фазу ремонта кое-как пережили. Затем выдохнули и привели в порядок свои квартиры. Оказалось, преждевременно. Спустя год коммунальщики неожиданно вернулись.

«А что думали год назад?» Третий год не заканчивается капремонт дома в Берёзовском районе

Александр Крук, житель деревни Бронная Гора: 
Говорят, мы вам ведем воду, потому что каналы не соответствуют. А что думали год назад? Почему их не сделали, чтобы они соответствовали? Мы сделали ремонт, сейчас опять дополнительные затраты.

«А что думали год назад?» Третий год не заканчивается капремонт дома в Берёзовском районе

Несогласие людей понять можно. Но у ЖКХ на сей счет своя позиция: капитальный ремонт был всего лишь приостановлен, а не окончен, как решили жильцы. Причина – состояние дымохода. Понадобилось дополнительное обследование и время.

«А что думали год назад?» Третий год не заканчивается капремонт дома в Берёзовском районе

Татьяна Проц, начальник жилищного отдела Березовского ЖКХ:
Фактически после изучения оставалось два варианта. Или горячая вода, или полный демонтаж существующих вентканалов. Потому что других способов привести их в технически исправное состояние – с такими выступами – просто нет.

«А что думали год назад?» Третий год не заканчивается капремонт дома в Берёзовском районе

А вот оставить газовые колонки при старых вентиляционных каналах – небезопасно. Что же касается решения проблемы, то из двух зол выбрали меньшее. Только вот жильцам от этого нисколько не легче.

«А что думали год назад?» Третий год не заканчивается капремонт дома в Берёзовском районе

Я клеила – с меня потекло. Канализацию поменяли – плитку побили. И снова начинается то же самое…

«А что думали год назад?» Третий год не заканчивается капремонт дома в Берёзовском районе

Без ответа остается лишь один вопрос: почему о ходе работ и их временной приостановке вовремя не сообщили жильцам. Пока ремонтные работы возобновили только в подвале.

«А что думали год назад?» Третий год не заканчивается капремонт дома в Берёзовском районе

В квартиры мы не лезем. Утепляем, провели, испытали. И утепляем утеплителем. Вот, две трубы. 

«А что думали год назад?» Третий год не заканчивается капремонт дома в Берёзовском районе

Вот и выходит, что люди с нетерпением ждали начала ремонта, а теперь не могут дождаться его окончания. В свою очередь им остается только надеяться, что многострадальный дом выдержит очередное испытание на прочность.
 
 
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Новости Беларуси. Когда капитальному ремонту нет конца. Поводом для этого сюжета послужил звонок на горячую линию телеканала СТВ, сообщили в программе Новости «24...
 
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