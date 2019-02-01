|
«А что думали год назад?» Третий год не заканчивается капремонт дома в Берёзовском районе
Новости Беларуси. Когда капитальному ремонту нет конца. Поводом для этого сюжета послужил звонок на горячую линию телеканала СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ход ремонтных работ в одном из домов деревни Бронная Гора является загадкой даже для самих жильцов. Люди вот уже третий год не могут найти общий язык с коммунальщиками. Что же стало причиной раздора – узнавала наша съемочная группа.
Когда же закончится настоящая эпопея под названием «капитальный ремонт» жильцы этого дома даже не предполагают. Хотя все основные работы – замену инженерных сетей, врезку канализации и устройство скатной кровли – с горем пополам, но сделали еще в позапрошлом году.
Обратите внимание. Когда крылась крыша, у нас вода лилась ручьем. Это была как раз осень дождливая, холодная, и вода лилась сверху понизу.
Уже тогда соседи стали товарищами по несчастью. Но активную фазу ремонта кое-как пережили. Затем выдохнули и привели в порядок свои квартиры. Оказалось, преждевременно. Спустя год коммунальщики неожиданно вернулись.
Александр Крук, житель деревни Бронная Гора:
Несогласие людей понять можно. Но у ЖКХ на сей счет своя позиция: капитальный ремонт был всего лишь приостановлен, а не окончен, как решили жильцы. Причина – состояние дымохода. Понадобилось дополнительное обследование и время.
Татьяна Проц, начальник жилищного отдела Березовского ЖКХ:
А вот оставить газовые колонки при старых вентиляционных каналах – небезопасно. Что же касается решения проблемы, то из двух зол выбрали меньшее. Только вот жильцам от этого нисколько не легче.
Я клеила – с меня потекло. Канализацию поменяли – плитку побили. И снова начинается то же самое…
Без ответа остается лишь один вопрос: почему о ходе работ и их временной приостановке вовремя не сообщили жильцам. Пока ремонтные работы возобновили только в подвале.
В квартиры мы не лезем. Утепляем, провели, испытали. И утепляем утеплителем. Вот, две трубы.
Вот и выходит, что люди с нетерпением ждали начала ремонта, а теперь не могут дождаться его окончания. В свою очередь им остается только надеяться, что многострадальный дом выдержит очередное испытание на прочность.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Когда капитальному ремонту нет конца. Поводом для этого сюжета послужил звонок на горячую линию телеканала СТВ, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)