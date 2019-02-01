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«Самоубийственный путь». В Беларуси за пятилетку количество студентов сократилось на 36%

02.02.2019 20:09 — Разное | Партизан  
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Высшее образование становится менее доступным из года в год и носит дискриминационный характер.

«Самоубийственный путь». В Беларуси за пятилетку количество студентов сократилось на 36%
Иллюстративное фото
Система образования не всегда откликается на любой каприз президента, остается надеяться, что Министерство образования предотвратит катастрофическое развитие событий, пишет Беларуская праўда.

1 февраля на специальном совещании Лукашенко изложил несколько грандиозных тезисов «совершенствования» системы образования. В том числе и высшего образования. Например, потребовал определиться с необходимым количеством студентов вузов. Или оставить магистратуру для желающих заниматься наукой и преподаванием.

Чем могут обернуться первофевральские тезисы Лукашенко для высшего образования? Свою точку зрения Беларускай праўдзе высказал член Общественного Болонского комитета Владимир Дунаев.

- Надо признать, что отдельные оценки и высказывания продиктованы понятной тревогой родителя. Думаю, к таким высказываниям стоит прислушиваться, но превращать родительское мнение в директивы – очень опасно для системы образования.

Я не эксперт в области среднего образования. Но меня тоже удивляет высказанное отношение к математике: какую IT-страну мы можем построить с таким отношением к изучению математики? Китайцы построят IT-страну для нас? Динамично развивающиеся страны как раз и демонстрируют внимание к развитию математического образования в школе. А изучение червей и грачей – тоже не забота родителей. Оставим это специалистам.

Если беларуская система образования такая востребованная, как о том говорит президент, тогда зачем о ней беспокоиться? А тревожиться стоит. Это касается и среднего, и высшего образования. Как выразился один небеларуский ректор, страна готовит специалистов ненужного профиля, людей без востребованных компетенций. С тревогой из-за отсутствия востребованных компетенций нельзя не согласиться– проблема поставлена правильно. Но хотелось бы, чтобы лекарство не оказалось страшнее болезни.

Если система образования выстраивается в соответствии с болонской архитектурой, то любой образовательный уровень должен завершаться востребованной компетенцией – это всегда законченное образование, позволяющее человеку выйти на рынок труда. Постановка проблемы не вызывает никаких сомнений. Но что дальше?

Отношение к магистратуре свидетельствует о том, что в стране снова хотят погубить практико-ориентированную профессиональную магистратуру. Речь идет о том, что магистратура – для тех, кто собирается заниматься наукой и преподаванием. Однажды уже зарубили профессиональную магистратуру, муссировалась совершенно ошибочная мысль, что магистратура – подготовка к аспирантуре. Мы перешли на сокращенные сроки обучение на первой ступени. Для того чтобы не снизить общий профессиональный уровень выпускников в норме вслед за первой ступенью образования для значительной части студентов должна быть доступна вторая ступень. Однако в Беларуси только около 5% студентов-магистранты, в Европе – их больше 20%. Мы сознательно идем по пути снижения образовательных стандартов и требований к качеству подготовки специалистов – это совершенно самоубийственный путь. Надеюсь, что и на этот раз система образования сможет ускользнуть от этих неоправданных претензий и требований. Нам надо наращивать долю магистрантов, а не сокращать ее.

- На совещании Лукашенко потребовал определиться с необходимым количеством обучаемых в высших учебных заведениях. Повлечет ли такой подход реальное сокращение студентов вузов, и сделает высшее образование еще менее доступным?

- В Беларуси существует конституционное право на бесплатное образование на конкурсной основе. Хотя какое оно бесплатное, если выпускников направляют по распределению? Правда, судя по всему, система распределения рушится прямо на глазах.

В Беларуси образовательная политика выглядит следующим образом: мы пытаемся перераспределить потоки молодых людей, которые идут получать профессиональное образование, в пользу средне-специального или профессионально-технического образования. Мы очень сильно сокращаем высшее образование, вернее, оно сокращается само в силу демографической проблемы: за последние пять лет количество студентов уменьшилось на 36%. Нет нужды административно ограничивать количество студентов – оно ограничивается само. Вопрос в другом: за счет чего? Анализ показал, что в значительной степени жертвами становятся социально уязвимые группы. Мы всегда гордились, что высшее образование в Беларуси – одно из самых доступных в мире, но сегодня высшее образование становится менее доступным, да и носит дискриминационный характер.

Мы видим, что сокращается доступ к образованию для выпускников сельских школ, для инвалидов, не удается установить гендерный баланс. Социальная неориентированность нашего образования становится все более выраженной.


- В какую сторону повернется не «реформирование», но «совершенствование» системы образования после  вчерашнего совещания?

- Слово «реформы», пусть и с оговорками, тоже прозвучало. Хочу надеяться, что ректоры и Министерство образования смогут найти аргументы, чтобы предотвратить особенно катастрофическое развитие событий. Система образования не всегда откликается на любой каприз начальства, она инерционная, что одновременно и хорошо, и плохо, в данном случае, будем надеяться инерция окажется позитивной.
 

 
 
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Высшее образование становится менее доступным из года в год и носит дискриминационный характер.
 
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