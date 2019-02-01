Почему его вообще арестовали, несмотря на то, что он принадлежал к авторитетной воровской семье со связями на самом верху? Почему сделали это нарочито демонстративно?





По всей видимости, арест клана Арашуковых - не случайная и не PR-акция, Это следствие обострившегося противостояния федеральных и региональных (прежде всего северокавказских) криминальных группировок. Война идет за контроль над финансовыми потоками, то есть, попросту, за возможность безнаказанно наживаться за счет природных ресурсов и бюджета страны. В этой схватке федералы (путинские чекисты и их партнеры) явно побеждают. В их руках концентрируется все, что способно приносить прибыль.





Во многих регионах путинские назначенцы провели передел коррупционного бизнеса в свою пользу, а местных воров в законе в роли губернаторов и мэров посадили или сняли. Такое стало происходить и на Кавказе, который долго не трогали, например в Дагестане.





В Газпроме федералы (Миллер и Ко), видимо, тоже решили отсечь кавказцев Арашуковых от финансовых потоков. Денег в стране все меньше, москвичам самим не хватает.





Сейчас остался только один мощный региональный клан – группировка Кадырова. Она до сих пор пытается конкурировать с федералами на рынке крышевания крупного бизнеса, распила государственного бюджета и финансовых потоков естественных монополий. Ходят слухи, что Кадыров приложил руку к падению Арашуковых, но следующий удар может быть нанесен уже по нему самому. Активность и аппетиты Кадырова давно раздражают московских силовиков. Да и самого Путина не может не злить полунезависимое существование кадыровской сатрапии, взимающей дань из императорской казны.





Кадыров держался в последние годы у власти только потому, что Путин считал его гарантом стабильности в Чечне. Однако ситуация сейчас изменилась. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Теперь место Кадырова может занять любой чеченский силовик, давно завербованный ФСБ. Частная кадыровская армия присягнет каждому, кто будет ей хорошо платить. Эти люди привыкли к деньгам и хорошей жизни. В горы они не уйдут. С новым, менее амбициозным чеченским наместником центру будет гораздо проще, и обходиться он будет существенно дешевле, чем великий и ужасный Рамзан.