Какой была средняя зарплата в Горецком районе в 2018-м?

715,4 рубля — столько составила в 2018 году номинальная начисленная среднемесячная зарплата в Горецком районе, сообщает главное статистическое управление области. В том числе в декабре — 788,9 рубля, и она увеличилась по сравнению с ноябрем на 43,8 рубля.

В экономике района было занято на ноябрь прошлого года 17,6 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря составил 0,1% от численности рабочей силы.

Реальная заработная плата (то есть рассчитанная с учетом роста потребителських цен на товары и услуги) в прошлом году увеличилась по сравнению с 2017-м на 9,8%.