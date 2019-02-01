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«Лыжи – это круто»: в Могилёве прошёл областной этап «Белорусской лыжни-2019»
Новости Беларуси. Областной этап «Белорусской лыжни» 2 февраля прошел в Могилеве. Он собрал более тысячи любителей зимних гонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на оттепель, организаторы все же смогли достойно подготовить трассу. Среди спортсменов-любителей оказался и корреспондент Юрий Прокопенко.
Открытие соревнований – этакий торжественный ритуал с пожеланиями удачи и попутного ветра. В строю весь цвет любительского лыжного спорта региона. На старт выходят и чиновники, и руководители предприятий, и простые рабочие, и собкоры СТВ.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Погода немного подвела. При нулевой температуре, выражаясь языком лыжников, очень сложно попасть в мазь – сетует Василий Шамаль. Лесник из Кличевского района завсегдатай лыжных гонок. И даже в свои 72 года старается не пропускать ни одного старта.
Василий Шамаль, участник соревнований (Кличевский район):
В программе лыжни несколько забегов. Это и командные эстафеты, и личные старты. Дистанция от 1 до 3 километров в зависимости от возраста спортсменов-любителей. Самый престижный забег – эстафету среди районов – выиграли спортсмены из Горок.
Игорь Селиверстов, участник соревнований (Горецкий район):
Анна Цумерова, участница соревнований (Могилев):
Сергей Самсонов, участник соревнований (Чаусский район):
Мария Надюхина, участница соревнований (Могилев):
Этот праздник побил рекорд по количеству участников: на старт вышли более тысячи спортсменов-любителей. Для многих из них дойти до финиша – уже успех. И совсем не важно, каким ходом, классикой или коньком.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Кроме спортивной части организаторы праздника подготовили культурно-развлекательную программу и всех угощали солдатской кашей с горячим чаем. А победителям и призерам областной лыжни уже через неделю предстоит отстаивать спортивную честь региона на национальном уровне: 9 февраля «Белорусская лыжня-2019» с размахом пройдёт в Минске.
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Новости Беларуси. Областной этап «Белорусской лыжни» 2 февраля прошел в Могилеве. Он собрал более тысячи любителей зимних гонок, сообщили в программе Новости «24...
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