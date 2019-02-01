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«Лыжи – это круто»: в Могилёве прошёл областной этап «Белорусской лыжни-2019»

02.02.2019 20:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Областной этап «Белорусской лыжни» 2 февраля прошел в Могилеве. Он собрал более тысячи любителей зимних гонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Лыжи – это круто»: в Могилёве прошёл областной этап «Белорусской лыжни-2019»

Несмотря на оттепель, организаторы все же смогли достойно подготовить трассу. Среди спортсменов-любителей оказался и корреспондент Юрий Прокопенко.

«Лыжи – это круто»: в Могилёве прошёл областной этап «Белорусской лыжни-2019»

Открытие соревнований – этакий торжественный ритуал с пожеланиями удачи и попутного ветра. В строю весь цвет любительского лыжного спорта региона. На старт выходят и чиновники, и руководители предприятий, и простые рабочие, и собкоры СТВ.

«Лыжи – это круто»: в Могилёве прошёл областной этап «Белорусской лыжни-2019»

Юрий Прокопенко, СТВ:
Здесь в ходу олимпийский принцип «победа не главное, главное участие». С хорошим настроением и обязательным желанием добраться до финиша.

«Лыжи – это круто»: в Могилёве прошёл областной этап «Белорусской лыжни-2019»

Погода немного подвела. При нулевой температуре, выражаясь языком лыжников, очень сложно попасть в мазь – сетует Василий Шамаль. Лесник из Кличевского района завсегдатай лыжных гонок. И даже в свои 72 года старается не пропускать ни одного старта.

«Лыжи – это круто»: в Могилёве прошёл областной этап «Белорусской лыжни-2019»

Василий Шамаль, участник соревнований (Кличевский район):
Это праздник, и я хотел бы поучаствовать с молодыми. Я регулярно тренируюсь и готовлюсь к этому празднику. Потому что хочется посмотреть, как твои соперники бегут и в каком состоянии ты находишься в данный момент.

«Лыжи – это круто»: в Могилёве прошёл областной этап «Белорусской лыжни-2019»

В программе лыжни несколько забегов. Это и командные эстафеты, и личные старты. Дистанция от 1 до 3 километров в зависимости от возраста спортсменов-любителей. Самый престижный забег – эстафету среди районов – выиграли спортсмены из Горок.

«Лыжи – это круто»: в Могилёве прошёл областной этап «Белорусской лыжни-2019»

Игорь Селиверстов, участник соревнований (Горецкий район):
Команда первое место заняла, видимо, потому что было рвение к победе.

«Лыжи – это круто»: в Могилёве прошёл областной этап «Белорусской лыжни-2019»

Анна Цумерова, участница соревнований (Могилев):
Трасса супер, погода чудесная, настроение драйвовое – лучше не бывает.

«Лыжи – это круто»: в Могилёве прошёл областной этап «Белорусской лыжни-2019»

Сергей Самсонов, участник соревнований (Чаусский район):
Мне, как руководителю сельхозпредприятия, это необходимо – заниматься физической культурой и спортом, поддерживать себя в форме. Ежедневные занятия придают крепость духа, хорошее настроение. Черпаешь какую-то энергию.

«Лыжи – это круто»: в Могилёве прошёл областной этап «Белорусской лыжни-2019»

Мария Надюхина, участница соревнований (Могилев):
Люди, становитесь на лыжи. Лыжи – это круто!

«Лыжи – это круто»: в Могилёве прошёл областной этап «Белорусской лыжни-2019»

Этот праздник побил рекорд по количеству участников: на старт вышли более тысячи спортсменов-любителей. Для многих из них дойти до финиша – уже успех. И совсем не важно, каким ходом, классикой или коньком.

«Лыжи – это круто»: в Могилёве прошёл областной этап «Белорусской лыжни-2019»

Юрий Прокопенко, СТВ:
28 место из 35 возможных. Неплохо, но, наверное, можно было и лучше. К следующей «Белорусской лыжне» нужно готовиться более тщательно.

«Лыжи – это круто»: в Могилёве прошёл областной этап «Белорусской лыжни-2019»

Кроме спортивной части организаторы праздника подготовили культурно-развлекательную программу и всех угощали солдатской кашей с горячим чаем. А победителям и призерам областной лыжни уже через неделю предстоит отстаивать спортивную честь региона на национальном уровне: 9 февраля «Белорусская лыжня-2019» с размахом пройдёт в Минске.

«Лыжи – это круто»: в Могилёве прошёл областной этап «Белорусской лыжни-2019»
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Областной этап «Белорусской лыжни» 2 февраля прошел в Могилеве. Он собрал более тысячи любителей зимних гонок, сообщили в программе Новости «24...
 
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