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Знаменитый сурок Фил предсказал, когда придёт весна

02.02.2019 20:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Любителям зимних забав стоит ловить момент: всемирно известный сурок Фил предсказал раннюю весну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пушистый «провидец из провидцев» не увидел свою тень. А это значит, что зима продлится недолго.

Знаменитый сурок Фил предсказал, когда придёт весна

День сурка традиционно отмечают в США 2 февраля. Тысячи посетителей съезжаются в маленький городок Панксатони в штате Пенсильвания, чтобы увидеть Фила и услышать его предсказание.

Знаменитый сурок Фил предсказал, когда придёт весна

Согласно поверью, если сурок увидит свою тень, то зима будет продолжаться еще шесть недель. Если же не увидит – весна будет ранняя.

Знаменитый сурок Фил предсказал, когда придёт весна
 
 
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Новости Беларуси. Любителям зимних забав стоит ловить момент: всемирно известный сурок Фил предсказал раннюю весну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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