Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома возглавил двукратный чемпион мира

Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома с 1 февраля возглавляет чемпион мира по пятиборью Михаил Прокопенко. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .



Михаил Прокопенко с женой и детьми. Фото: pentathlon.by

Михаил Прокопенко родился в 1982 году в Минске. С 13 лет начал заниматься современным пятиборьем. На юношеских и юниорских чемпионатах мира и Европы неоднократно выигрывал награды различного достоинства (в личных и командных соревнованиях, эстафете). В 2001-м вошел в состав национальной сборной. Прокопенко — двукратный чемпион мира. Кроме того, у него немало наград с других крупных турниров: континентальных чемпионатов, этапов Кубка мира. Спортивную карьеру завершил в 2012-м. В том же году стал тренером по современному пятиборью, а также стал заместителем председателя Белорусской федерации современного пятиборья. В 2017 году Прокопенко возглавил федерацию и стал старшим тренером национальной сборной.

Его супруга — бронзовый призер Олимпиады-2008, неоднократная чемпионка мира и Европы по современному пятиборью Анастасия Прокопенко. У пары двое детей.

— Мне было тяжело. Муж спросил: «Хочешь ли остаться в спорте? Или уйдешь? Я любое твое решение приму. Просто нужно понять, нужно ли мне искать такую работу, чтобы мог хорошо зарабатывать, либо такую, чтобы помочь тебе оставаться в спорте». — «Знаешь, Миша! Я еще не сказала всего. У меня в душе такое чувство, что я еще буду на пьедестале и что хочу тренироваться», — рассказывала в интервью TUT.BY о том, как чуть не ушла из спорта из-за травмы Анастасия.