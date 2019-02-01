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Такая большая Беларусь: в Гродно 1 сантиметр снега, а за Витебском — 37 сантиметров
В начале февраля на всю территорию Беларуси пришла оттепель. Как сообщает pogoda.by, в Малорите столбик термометра поднялся до 6 градусов тепла.
При этом на всей территории страны сохраняется снежный покров. Правда, если в Гродно, а также около Пинска его высота составляет только 1 сантиметр, то на востоке Витебской области — 37 сантиметров снега.
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В начале февраля на всю территорию Беларуси пришла оттепель. Как сообщает pogoda.by, в Малорите столбик термометра поднялся до 6 градусов тепла.
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