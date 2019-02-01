«Вы думали, что угроза глобального уничтожения стала историей?»

После провала переговоров о сохранении договора о РСМД и заявления США о выходе из него американская пресса обеспокоена возможностью начала гонки вооружений и угрозой ядерной войны. Причем СМИ не скупятся на яркие эпитеты и эмоции.





Bloomberg Businessweek. «Пока внимание мировой общественности сосредоточено на Брексите, Венесуэле и сотне других проблем, поднимает голову почти забытое чудовище — угроза ядерной войны. Ядерная война привлекает на удивление мало внимания, учитывая наличие ядерного оружия, которого достаточно, чтобы за несколько часов уничтожить человеческую цивилизацию», — начинается текст





Forbes . В первую очередь тревогу американской прессы вызывает резкое сокращение контроля над вооружениями по сравнению с 1987 годом, когда советский генсек Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали Договор о РСМД. «Этот договор сломал хребет гонке ядерных вооружений времен холодной войны. Теперь нас ждет новая гонка вооружений. Трамп одобрил концепцию защиты американских городов, и это приведет к строительству новых ракет, которые сведут на нет цель данной концепции. Владимир Путин уже пригрозил гонкой вооружений, если Трамп выйдет из ДРСМ», — пишет





Администрация США заявила, что 2 февраля приостановит выполнение своих обязательств по ДРСМД. Если она объявит о полном выходе из договора, он утратит силу через шесть месяцев. В 2002 году утратил силу Договор об ограничении систем противоракетной обороны. В результате в силе может остаться лишь один двусторонний договор — о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который действует в отношении ракет большой дальности. В 2021 году он может быть продлен, но рассчитывать на это не приходится. Трамп назвал его «одной из нескольких неудачных сделок, заключенных администрацией Обамы».









«Вот до чего мы дошли. Два поколения упорно работали над соглашениями, которые не дали холодной войне перерасти в горячую, а теперь эти соглашения на последнем издыхании. Договоры являются самыми прочными нитями в сети ядерной безопасности, сплетенной тщательно и ценой огромных усилий, которые прилагает терпеливая и умная дипломатия. Эта сеть безопасности сдерживала гонку вооружений, предотвращая появление грибовидных облаков ядерных взрывов. А ее сейчас рвут в клочья», — эмоционально пишет автор Forbes.





Взаимное гарантированное уничтожение — равновесие внушающих ужас сил США и России — позволяло сохранять мир именно потому, что это было равновесие. Чем меньше каждая сторона знает о возможностях и намерениях другой стороны, тем больше вероятность случайного начала войны. «Ситуация, в которой мы оказались в связи с ядерной опасностью, соответствует самым мрачным дням холодной войны, и, похоже, никто этого не понимает. В нашей политике это не учитывается — ни в США, ни в России», — приводит Bloomberg слова 91-летнего Уильяма Перри, который был министром обороны при президенте Билле Клинтоне.





пишет znak.com Оба издания напоминают: 24 января «Бюллетень ученых-атомщиков» объявил, что уже второй год так называемые стрелки часов судного дня находятся на отметке 11:58. Это самая близкая к полуночи отметка с 1953 года, когда США и СССР начали испытывать водородные бомбы. Но оба завершают тексты надеждой, что здравый смысл политиков крупнейших держав спасет мир от катастрофы,znak.com







