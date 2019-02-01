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IT-сектор Беларуси бьет рекорды производительности
02.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
IT-сфера активно развивается в Беларуси. Страна производит свое программное обеспечение, которое внедряется в различные сферы. О цифровом настоящем и будущем страны – корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
«Мы разрабатываем программы, которые помогают определить, что происходит с лицом человека. И потом другие компании, которые разрабатывают продукты , они могут встраивать наши технологии в своих программах», – рассказал начальник отдела тестирования компании Вадим Ксендзов.
То есть применять технологию можно не только в торговле. Пограничники используют софт в аэропортах. Проходить паспортный контроль можно самостоятельно, глядя в объектив камеры.
В минском офисе программисты на основе умной камеры придумали приложение для детей, превратив телефон и планшет в увлекательный источник знаний.
Динозаврик Никола – главный герой. Чем больше ребенок читает, тем быстрее персонаж растет. Причем приложение блокирует игры на всем планшете. Не поиграешь, пока не прочтешь норму страниц в день. За успехами ребенка могут наблюдать родители, удаленно получая статистику.
От компьютерных программ до роботизации цехов и умной архитектуры. Светящееся здание в Минске тоже придумали и построили белорусские специалисты. Как на огромном киноэкране на нем можно смотреть в высоком разрешении, например, спортивные матчи. В правительстве страны уверены: за цифровой экономикой – будущее. В течение десяти лет власти вывести Беларусь в число стран-лидеров по применению современных технологий.
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В прошлом году белорусские IT-компании продали программного продукта на миллиард долларов.
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