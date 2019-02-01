ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

IT-сектор Беларуси бьет рекорды производительности

02.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

IT-сфера активно развивается в Беларуси. Страна производит свое программное обеспечение, которое внедряется в различные сферы. О цифровом настоящем и будущем страны – корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

О многих теперь уже привычных возможностях мобильного телефона еще пять лет назад можно было лишь мечтать. А сегодня это реальность. Белорусские программисты научили камеру гаджета не просто снимать, а точно считывать параметры лица. Теперь покупая в интернет-магазине очки, шапку или сережки, их можно примерить.

«Мы разрабатываем программы, которые помогают определить, что происходит с лицом человека. И потом другие компании, которые разрабатывают продукты , они могут встраивать наши технологии в своих программах», – рассказал начальник отдела тестирования компании Вадим Ксендзов.

То есть применять технологию можно не только в торговле. Пограничники используют софт в аэропортах. Проходить паспортный контроль можно самостоятельно, глядя в объектив камеры.

В минском офисе программисты на основе умной камеры придумали приложение для детей, превратив телефон и планшет в увлекательный источник знаний.

«Мы хотели сделать такой образовательный проект, чтобы это было чтение. Ребенок читает, а после этого он может поиграть в игры», – рассказал руководитель проекта Олег Орел.

Динозаврик Никола – главный герой. Чем больше ребенок читает, тем быстрее персонаж растет. Причем приложение блокирует игры на всем планшете. Не поиграешь, пока не прочтешь норму страниц в день. За успехами ребенка могут наблюдать родители, удаленно получая статистику.

От компьютерных программ до роботизации цехов и умной архитектуры. Светящееся здание в Минске тоже придумали и построили белорусские специалисты. Как на огромном киноэкране на нем можно смотреть в высоком разрешении, например, спортивные матчи. В правительстве страны уверены: за цифровой экономикой – будущее. В течение десяти лет власти вывести Беларусь в число стран-лидеров по применению современных технологий.

Криптовалюты, майнинг, блокчейн в Беларуси абсолютно легальны. IT-компании имеют преференции, в том числе и налоговые. К слову, сегодня в девяти миллионной стране – более 50 тысяч программистов. А за прошлый год IT-компании продали программного продукта на миллиард долларов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году белорусские IT-компании продали программного продукта на миллиард долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома возглавил двукратный чемпион мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.02.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика