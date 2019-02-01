IT-сектор Беларуси бьет рекорды производительности

IT-сфера активно развивается в Беларуси. Страна производит свое программное обеспечение, которое внедряется в различные сферы. О цифровом настоящем и будущем страны – корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.



О многих теперь уже привычных возможностях мобильного телефона еще пять лет назад можно было лишь мечтать. А сегодня это реальность. Белорусские программисты научили камеру гаджета не просто снимать, а точно считывать параметры лица. Теперь покупая в интернет-магазине очки, шапку или сережки, их можно примерить.

«Мы разрабатываем программы, которые помогают определить, что происходит с лицом человека. И потом другие компании, которые разрабатывают продукты , они могут встраивать наши технологии в своих программах», – рассказал начальник отдела тестирования компании Вадим Ксендзов.

То есть применять технологию можно не только в торговле. Пограничники используют софт в аэропортах. Проходить паспортный контроль можно самостоятельно, глядя в объектив камеры.

В минском офисе программисты на основе умной камеры придумали приложение для детей, превратив телефон и планшет в увлекательный источник знаний.

«Мы хотели сделать такой образовательный проект, чтобы это было чтение. Ребенок читает, а после этого он может поиграть в игры», – рассказал руководитель проекта Олег Орел.

Динозаврик Никола – главный герой. Чем больше ребенок читает, тем быстрее персонаж растет. Причем приложение блокирует игры на всем планшете. Не поиграешь, пока не прочтешь норму страниц в день. За успехами ребенка могут наблюдать родители, удаленно получая статистику.

От компьютерных программ до роботизации цехов и умной архитектуры. Светящееся здание в Минске тоже придумали и построили белорусские специалисты. Как на огромном киноэкране на нем можно смотреть в высоком разрешении, например, спортивные матчи. В правительстве страны уверены: за цифровой экономикой – будущее. В течение десяти лет власти вывести Беларусь в число стран-лидеров по применению современных технологий.



Криптовалюты, майнинг, блокчейн в Беларуси абсолютно легальны. IT-компании имеют преференции, в том числе и налоговые. К слову, сегодня в девяти миллионной стране – более 50 тысяч программистов. А за прошлый год IT-компании продали программного продукта на миллиард долларов.