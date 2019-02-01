КХЛ. Минское «Динамо» обыграло рижское благодаря дублю Уиркоша

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» провело очередной поединок в рамках чемпионата КХЛ. «Зубры» на «Минск-Арене» принимали рижских одноклубников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый период выдался скоротечным и без голов. Зато заброшенные шайбы болельщики увидели во втором периоде. Сперва отличились гости. Брэндон Макмиллан в большинстве вывел свою команду вперед.





Минчане пытались найти путь к воротам соперника, и в концовке периода его нашли: Патрик Уиркош восстановил паритет 1:1. А в третьей 20-минутке «зубры» вырвали победу у рижан. Отличились Теему Пулккинен и опять Патрик Уиркош – 3:1.

«Бело-синие» набирают 40 балов, но остаются на 11-й строчке Западной конференции. В понедельник играем с московским ЦСКА.