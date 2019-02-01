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Дожди, туманы, гололёд. Прогноз погоды на неделю с 4 по 10 февраля
Новости Беларуси. О прогнозе погоды на неделю с 4 по 10 февраля рассказали в программе «Плюс-минус».
Татьяна Четырко, начальник отдела службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В середине недели погодные условия будет определять атмосферный фронт, медленно смещающийся на юго-восточные регионы Беларуси. А уже к пятнице скажется влияние более холодной воздушной массы, поступающей со Скандинавского полуострова. В южных районах республики сохранится влияние фронтального раздела.
3 февраля временами по стране ожидается дождь. Местами туман, ночью на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью – от -1 до +4, максимальная днём – от 0 до +7.
4 февраля местами, преимущественно по северо-западу страны, осадки – дождь. В отдельных районах туман, ночью и утром – слабый гололёд, на дорогах – гололедица. Температура воздуха минимальная ночью – от -2 до +4, максимальная днём – от +1 до +6.
5 февраля преимущественно по юго-восточной половине страны кратковременные осадки – мокрый снег и дождь, слабый туман. В отдельных районах – слабый гололёд, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток – от -3 до +3, ночью по северо-западу местами до -5.
6 февраля, в основном по южной половине, – снег, мокрый снег. На отдельных участках – коварная гололедица. Температура воздуха ночью от -1 по югу до -9 по северу, максимальная днём будет колебаться от 5 градусов мороза до 2-х с плюсом.
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Фото. Погода в Бресте с 4 по 10 февраля
Фото. Погода в Гродно с 4 по 10 февраля
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Фото. Погода в Витебске с 4 по 10 февраля
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Новости Беларуси. О прогнозе погоды на неделю с 4 по 10 февраля рассказали в программе «Плюс-минус». Татьяна Четырко, начальник отдела службы метеорологических...
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