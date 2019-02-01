США уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМД - МИД РФ

США нотой Госдепартамента официально уведомили Россию о приостановлении своего участия в двустороннем Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает МИД РФ.

"2 февраля Соединенные Штаты Америки нотой Госдепартамента официально уведомили Российскую Федерацию о приостановлении своего участия в двустороннем Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года и начале процедуры выхода из него", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"При этом американцы объявили, что более не считают себя связанными обязательствами по данному документу, то есть могут открыто приступить к разработке, производству и развертыванию запрещенных соглашением вооружений", - отмечается в заявлении.

В МИД РФ отмечают, что, таким образом, "Вашингтон, к которому у нас уже долгие годы были вопросы относительно соблюдения им ДРСМД, встал на путь его окончательного слома и тем самым нанес очередной сокрушительный удар по всей кропотливо создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями".

"Данный шаг, безусловно, будет иметь тяжелые и далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности, в первую очередь - в Европе. Ответственность за это целиком и полностью ложится на США", - говорится в заявлении.

На Смоленской площади подчеркивают, что "Россия сделала максимум возможного для спасения Договора".

"Мы многократно пытались вывести американцев на профессиональный разговор, предлагали конкретные инициативы в интересах поиска развязок для урегулирования взаимных претензий. Проявляя добрую волю, пошли на беспрецедентные меры транспарентности, выходящие за рамки требований данного соглашения. Однако все наши усилия были проигнорированы или заблокированы со стороны США, давно взявших курс на разрушение ДРСМД, чтобы избавиться от ограничений по наращиванию своего ракетного потенциала", - заявляют в МИД РФ.