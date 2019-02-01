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Чемпионат Беларуси по бадминтону: подводим итоги
Новости Беларуси. 2 февраля на чемпионате Беларуси по бадминтону состоялись решающие поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Если в стартовые дни первенства отношения выяснили команды, то сегодня за места на пьедестале боролись одиночники и пары. Так, например, у женщин состоялась своя мини-сенсация.
На протяжении 10 лет равных не было Алесе Зайцевой, но сегодня победу одержала Марьяна Вербицкая. Всего же в соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов.
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Новости Беларуси. 2 февраля на чемпионате Беларуси по бадминтону состоялись решающие поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Если в стартовые дни первенства...
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