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Чемпионат Беларуси по бадминтону: подводим итоги

02.02.2019 22:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 2 февраля на чемпионате Беларуси по бадминтону состоялись решающие поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по бадминтону: подводим итоги

Если в стартовые дни первенства отношения выяснили команды, то сегодня за места на пьедестале боролись одиночники и пары. Так, например, у женщин состоялась своя мини-сенсация.

Чемпионат Беларуси по бадминтону: подводим итоги

На протяжении 10 лет равных не было Алесе Зайцевой, но сегодня победу одержала Марьяна Вербицкая. Всего же в соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов.

Подробности в видеоматериале.
 
 
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Новости Беларуси. 2 февраля на чемпионате Беларуси по бадминтону состоялись решающие поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Если в стартовые дни первенства...
 
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