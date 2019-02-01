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Организаторы изменили программу «Минской лыжни». Рассказываем как

02.02.2019 21:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минск готовится провести большой праздник для всех любителей лыжного спорта. Несмотря на традиционность соревнований, в 2019 году организаторы изменили программу «Минской лыжни», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К гонке добавятся биатлонные элементы. Поэтому участники задолго до старта вышли на трассу, чтобы опробовать свои силы. А задел всей тренировке ожидаемо дали представители министерства спорта и туризма.

Организаторы изменили программу «Минской лыжни». Рассказываем как

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Я лет 20, наверное, назад примкнул к этой армии участников. Ежегодно на Веснянке бегаю сам. Все зимы кто здесь занимается, мог меня неоднократно видеть. Я здесь не случайно. Лыжи зимой, бег летом – это два вида спорта, которые у каждого человека должны быть в арсенале.

Организаторы изменили программу «Минской лыжни». Рассказываем как

Главный старт соревнований будет дан ровно через неделю на лыжероллерной трассе в Веснянке. Принять участие может каждый желающий.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск готовится провести большой праздник для всех любителей лыжного спорта. Несмотря на традиционность соревнований, в 2019 году организаторы...
 
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