ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теплее всего – в Афинах, холоднее – в Москве. Погода в Европе с 4 по 10 февраля

02.02.2019 21:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

О погоде в Европе с 4 по 10 февраля рассказали в программе «Плюс-минус».

Дожди, туманы, гололёд. Прогноз погоды на неделю с 4 по 10 февраля

Во Франции всё – в пределах климатической нормы. В Париже ожидается солнечная погода и до +5. В Вене – прохладнее, +3, облачно с прояснениями. В столице Болгарии Софии – небольшой дождь и переменная облачность. Температура воздуха – до +12. В Анкаре – всего на градус прохладнее, осадков не прогнозируется. Теплее всего будет в Афинах – +16 и переменная облачность.

Теплее всего – в Афинах, холоднее – в Москве. Погода в Европе с 4 по 10 февраля

Погода в Прибалтике не столь радужна. В Риге – +1, пасмурно, временами осадки. Та же картина – в Вильнюсе. Правда, здесь всё же чуть теплее – до +2. Столько же покажут термометры в Варшаве, временами там ожидается мокрый снег. Осадки будут и в столице России. Средняя температура воздуха в Москве на неделе – -2. В Киеве – +3, пасмурно и небольшой дождь.

Теплее всего – в Афинах, холоднее – в Москве. Погода в Европе с 4 по 10 февраля
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в Европе с 4 по 10 февраля рассказали в программе «Плюс-минус». Дожди, туманы, гололёд. Прогноз погоды на неделю с 4 по 10 февраля
 
Новости дня
Новости разные
 
IT-сектор Беларуси бьет рекорды производительности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика