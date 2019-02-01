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Синоптики рассказали, когда Горки подмерзнут
02.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
Продолжаем потихоньку таять. В ближайшие пару дней на термометрах будет по-прежнему «около нуля». А еще — пасмурно и местами ветрено.
Легкий мороз вернется ко вторнику, 5 февраля: температура воздуха опустится до минус 4 днем, ночью – на пару градусов ниже. В среду и четверг обещают 5-6 градусов мороза.
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Продолжаем потихоньку таять. В ближайшие пару дней на термометрах будет по-прежнему «около нуля». А еще — пасмурно и местами ветрено. Легкий мороз вернется ко...
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