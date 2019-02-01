|
В минском зоопарке проснулся медведь, предсказывающий погоду. И опять уснул
2 февраля в США и Канаде отмечается День сурка. Белорусы интерпретировали праздник на свой лад. И с нетерпением ждут сигнала от медведя. Погоду диктует один из обитателей минского зоопарка.
Женщина:
Сотрудники зоопарка говорят, что в тревожном сне Тристана виновата не только тёплая погода, но и условия проживания – шум города и неспокойные соседи.
Судя по всему, весна не за горами, раз «белорусский сурок» уже не спит.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 февраля в США и Канаде отмечается День сурка. Белорусы интерпретировали праздник на свой лад. И с нетерпением ждут сигнала от медведя. Погоду диктует один из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)