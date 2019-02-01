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Приметы 4 февраля: что значат снегопад или солнце?
Февраль на календаре – весна на пороге, рассказали в программе «Плюс-минус». Её приближение можно определить и по многочисленным народным приметам. 2 февраля – день Зимнего Ефимия. Обильный снегопад и ветер в этот день – к метельной масленичной неделе. Изморозь – к ночным осенним заморозкам, а яркое солнце в полдень – к ранней весне.
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Февраль на календаре – весна на пороге, рассказали в программе «Плюс-минус». Её приближение можно определить и по многочисленным народным приметам. 2 февраля –...
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