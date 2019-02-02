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Иван Ургант позвал лидера Little Big в гости, чтобы снова повторить заразительный танец Skibidi
Недавно в передачу «Вечерний Ургант» пригласили музыканта Илью Прусикина, лидера группы Little Big. Поводом стал своеобразный рекорд группы — клип на трек Skibidi стал самым популярным российским видеоклипом 2018 года (у него более 150 миллионов просмотров).
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Ведущий предложил лидеру Little Big станцевать Skibidi так, будто танец исполняется не сейчас, а 100 лет назад — в 1919 году.
Иван Ургант отметил, что просил позвать Прусикина в гости в эфир еще осенью, когда только вышел клип, но группа была в туре. Тогда, напомним, Ургант и команда сняли свою версию клипа Skibidi. Если не смотрели — посмотрите обязательно! Вышло отлично.
А вот и сам оригинал (нет-нет, мы точно знаем, что вы видели это, но если вдруг нет — включайте немедленно!).
Кстати, уже известно, что Little Big выступит летом на фестивале «Рок за Бобров».
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Недавно в передачу «Вечерний Ургант» пригласили музыканта Илью Прусикина, лидера группы Little big. Поводом стал своеобразный рекорд группы - клип на трек Skibidi стал...
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