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Иван Ургант позвал лидера Little Big в гости, чтобы снова повторить заразительный танец Skibidi

02.02.2019 22:54 — Разное | Tut.by  
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Недавно в передачу «Вечерний Ургант» пригласили музыканта Илью Прусикина, лидера группы Little Big. Поводом стал своеобразный рекорд группы — клип на трек Skibidi стал самым популярным российским видеоклипом 2018 года (у него более 150 миллионов просмотров).

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Ведущий предложил лидеру Little Big станцевать Skibidi так, будто танец исполняется не сейчас, а 100 лет назад — в 1919 году.

Иван Ургант отметил, что просил позвать Прусикина в гости в эфир еще осенью, когда только вышел клип, но группа была в туре. Тогда, напомним, Ургант и команда сняли свою версию клипа Skibidi. Если не смотрели — посмотрите обязательно! Вышло отлично.

А вот и сам оригинал (нет-нет, мы точно знаем, что вы видели это, но если вдруг нет — включайте немедленно!).

Кстати, уже известно, что Little Big выступит летом на фестивале «Рок за Бобров». КУПИТЬ БИЛЕТ НА «РОК ЗА БОБРОВ»

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2 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт группы «Би-2». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 8 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно в передачу «Вечерний Ургант» пригласили музыканта Илью Прусикина, лидера группы Little big. Поводом стал своеобразный рекорд группы - клип на трек Skibidi стал...
 
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