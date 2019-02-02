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Волейболистки «Минчанки» одержали 5-ю победу в российской суперлиге

02.02.2019 22:48 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки «Минчанки» одержали пятую победу в суперлиге открытого чемпионата России.


Фото: cev.eu

2 февраля в Санкт-Петербурге «Минчанка» одолела «Ленинградку», проиграв две первые партии.

«Ленинградка» — «Минчанка» — 2:3 (25:21, 25:22, 25:27, 20:25, 10:15)

С 15 очками в 14 матчах «Минчанка» остается на 10-м месте среди 12 команд российской суперлиги.

«Ленинградка» с 18 баллами в 15 поединках занимает 9-е место.

В следующем матче «Минчанка» 10 февраля на своей площадке принимает «Уралочку» из Екатеринбурга.


Фото: volley.ru
 
 
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Волейболистки «Минчанки» одержали пятую победу со старта суперлиги открытого чемпионата России.
 
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