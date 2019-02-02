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Домрачева: Норвегия для меня - как настоящая зимняя сказка
Дарья Домрачева стала первым обладателем почетного звания «Звездный посол II Европейских игр», которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. В этом качестве она уже провела в День знаний открытый олимпийский урок в штаб-квартире НОК Беларуси. А еще — дала интервью OnAir, которое опубликовал официальный
— Когда я была маленькой, у меня была мечта — стать чемпионкой мира. Мне было четыре года, когда моя семья переехала жить в Сибирь. Это время я не просто запомнила. В маленьком сибирском городке Нягань прошел большой период моей жизни. Там прошло мое детство с его неповторимыми открытиями, знаниями, опытом. Это было время, полное приключений, стремлений, дружбы, обучения и, конечно же, тренировок. До сих пор с ностальгией вспоминаю эти яркие, солнечные морозные деньки, когда снег невероятно громко хрустит под ногами, когда едешь каждый день на автобусе через весь город, чтобы наконец встать на лыжи и помчаться по трассе. Было много хорошего, я встретила там уйму приятных людей, и я безмерно рада, что однажды моя семья решила пожить в Сибири. Это незабываемое время и неповторимый опыт. Тот опыт, который закаляет.
Я родилась в семье архитекторов, мой брат пошел по стопам родителей, а я до сих пор помню тот момент, когда меня увлек спорт. И это увлечение началось именно благодаря… старшему брату. Вслед за ним в шестилетнем возрасте я записалась в лыжную секцию. Стараясь изо всех сил, отшлифовывая технику скольжения, с каждым днем все больше и больше я чувствовала настоящую свободу на лыжне. Прямо какое-то ощущение полета, которое твой организм дает почувствовать в ответ на ежедневный труд.
В начале карьеры я выступала за Россию, и все в этот период было хорошо. Пока в 2004 году глава СБР Александр Тихонов не объявил о моей «бесперспективности» и не поручил отчислить из сборной — такая странная история про меня бродит по интернету.
Но такого никогда не было. Мне даже сложно представить, кто это придумал. Да, я жила, училась и тренировалась в России, успешно выступала за ее юношескую сборную, и мои перспективы там зависели только от моего усердия, в котором сомнений не было. Мое возвращение в Беларусь было лишь вопросом времени: изначально мои родители собирались в Сибирь на несколько лет, и никто не думал, что мы задержимся там на 13 лет. Да, возвращение из России в Минск я планировала на год позже, после окончания 3-го курса Няганского филиала Тюменского государственного университета. Но так сложились семейные обстоятельства, что в Минск я перебралась на год раньше, поступила в Белорусский государственный экономический университет и продолжила тренировки уже под руководством Николая Захарова, главного тренера сборной Беларуси по биатлону на тот момент. Именно он предложил переезжать не откладывая.
Сейчас такое время, что любой человек, у которого есть страница в соцсетях, может столкнуться с негативом в интернете в свой адрес, даже не провоцируя его. А публичным людям во много раз сложнее уже просто потому, что они публичны. К подобного рода выпадам нужно относиться философски. Смотреть глубже и видеть истинные причины такого поведения тех или иных личностей. Если критика объективна, то она может быть даже полезной. Если же это пустой выплеск негативных эмоций, то игнорировать — лучшее в этом случае. Будьте снисходительны к таким людям. Ведь понятно, что подобное поведение говорит о внутренних проблемах и комплексах пишущих. Будьте мудрее. Мысленно пожелайте им добра.
Знаете, что меня огорчает? Что часто люди больше концентрируются на чужих делах, поступках, внешнем виде, ошибках, вместо того чтобы самим развиваться, вместо того чтобы находить гармонию с самим собой.
Большинство видит в успешных людях только результат. И далеко не все спешат задуматься над тем, каких трудов стоит этот успех.
Не бойтесь сражаться, даже если до этого проиграли. Жизнь в спортивных баталиях, да и в целом жизнь, в принципе, состоит из побед и поражений. Сколько бы ты ни побеждал, какие бы амбициозные цели перед собой ни ставил, важно уметь принимать поражения и принимать их достойно. Важно научиться относиться к ним спокойно. «Окей, что-то пошло не так, есть над чем поработать, оставим это здесь и пойдем дальше» — только приняв и отпустив, ты сможешь через них перешагнуть и двигаться к следующим победам. Только тогда поражение не повиснет над тобой неподъемным грузом, а, наоборот, по-хорошему разозлит.
Конечно, масштабы поражений могут быть разными, но оптимизм, умение видеть свет вокруг и философский подход к ситуации помогут справиться. Нет гарантии, что победа придет сиюминутно, но упорство и вера в то, что все получится, необходимы. Поверьте, на пути к цели у каждого есть свои трудности. И достижение ее становится в разы ценнее, когда на пути к ней удается справиться с этими трудностями, когда есть что вспомнить.
Если бы мне в мои 15 кто-то сказал, что я стану четырехкратной олимпийской чемпионкой, я бы, наверное, с еще большим нетерпением ждала этого момента. Понимаете, в 15 лет я уже 9 лет занималась спортом, и все было серьезно, поэтому я осознавала, что у меня есть шанс посоревноваться в будущем на больших международных турнирах. Я почему-то не очень много думала об Олимпиадах, но вот чемпионкой мира себя в мыслях видела. Особенно такие мысли приходили в голову на тренировках и в те моменты, когда нужно было потерпеть.
Помню то утро, когда впервые проснулась олимпийской чемпионкой. Был разгар Олимпиады в Сочи, впереди предстояло еще много гонок, на которых я хотела выступить максимально хорошо. Важно было готовиться, поэтому мысли о прошедшей гонке и новом статусе я старалась не подпускать — наоборот, пыталась всячески отвлечься и успокоиться от бури эмоций накануне. Не смаковала это ощущение. И, наверное, не зря.
«Человек не может контролировать события, которые произойдут» — я не вполне согласна с этой фразой. Своими намерениями, решениями и действиями человек задает направление своей жизни. Конечно, он не может держать под контролем все события вокруг и все, что произойдет с ним самим. Но человек может реагировать на события таким образом, чтобы они не влияли или позитивно влияли на него.
Большой спорт и просто спорт — разные вещи. Большой спорт — это полнейшая самоотдача. Может быть, даже самопожертвование. Все, что бы ты ни делал, подчинено достижению цели; все действия — с оглядкой на возможное влияние на твое состояние, на спортивную форму. Большой спорт не прощает мелочей. Часто он изматывающий, но всегда щедрый на яркие эмоции. Просто спорт — он для здоровья, для хорошего самочувствия и настроения, позволяющего и в других областях жизни достигать бóльших успехов. Находите часок для себя, чтобы зарядиться эндорфинами и дать организму возможность «подышать».
Самое поразительное в большом спорте — то, как он раскрывает внутренние силы организма. Природой в нас заложено много способностей, о которых можно никогда и не узнать, не начав развивать их. Через упорную физическую работу на протяжении долгого времени, через тренировочный и соревновательный опыт, может быть, через монотонность процесса ты находишь такой контакт с собой, который позволяет абстрагироваться от многих моментов и видеть главное, который позволяет слышать себя, чувствовать, интуитивно действовать. Подобное не приходит молниеносно, нарабатывается годами, и тогда человек выходит на другой уровень понимания происходящего вокруг — это я и имею в виду, говоря о раскрытии внутренних сил организма. Вообще, любая деятельность, если ты погружаешься в нее всерьез и надолго, открывает человеку самого себя.
Спортивная психология очень тонкая наука. Каждый спортсмен индивидуален, у каждого свои особенности характера, темперамента. Мне всегда казалось, что самый короткий путь к себе — через самого себя, но все люди разные, и кому-то необходима всего лишь пара слов со стороны, чтобы настроиться на нужную волну, а кому-то — основательная работа из нескольких ступеней. Лично я никогда не работала плотно со спортивными психологами или психологами вообще, хотя периодически к нашей команде привлекались специалисты из этой области. Но иногда было интересно попробовать на себе, например, методы релаксации.
Самым волнительным в гонке для меня был чаще всего момент перед стрельбой. В нем важно переключиться с гонки на огневой рубеж. Старт, конечно, тоже волнение. Финиш — отдача всех сил. А вообще, весь биатлон прекрасен!
Самый простой способ справиться с волнением — дышать.
Самая сложная гонка в моей жизни? Их так много… А вот самая ответственная — олимпийская эстафета в Корее, где на моей последней стрельбе решалось все. До сих пор не пересмотрела эту гонку в записи.
Моей самой интересной соперницей была… я сама. Эта соперница выходила со мной на каждую гонку, и сражаться с ней, или, вернее сказать, находить то идеальное для результата состояние в себе, в своих эмоциях было интереснее всего. Кайса Мякяряйнен, Тура Бергер, Магдалена Нойнер — те, с кем в определенные периоды карьеры у меня складывалось серьезное противостояние, спасибо им за суперэмоции.
Когда теряешь самообладание, подумай о главном.
Выиграв кучу гонок, я всегда помнила: биатлон — это важное, но не самое главное.
25 июня 2018 года. В этот день я публично объявила о своем решении уйти из спорта. Что я чувствовала, когда произносила эти слова? Знаете, до сих пор, говоря об окончании спортивной карьеры, я не верю в них до конца. При этом я не чувствую чего-то экстремального. Я чувствую, что жизнь продолжается.
Накануне моего решения завершить карьеру мои близкие ничего не говорили, они были в тихом ожидании моего решения. Боялись на него как-то повлиять.
Я ушла из большого спорта, но спорт по-прежнему присутствует в моей жизни. Я стараюсь находить время на тренировки каждый день. Мне это дает возможность чувствовать себя хорошо. К тому же, став Звездным послом II Европейских игр, я попробовала себя в других видах спорта, например в карате.
И узнала много нового. Открыла для себя новый вид спорта и рада, что немного удалось познакомиться с философией этого боевого искусства, — некоторые подходы оттуда могут помочь человеку правильно настроить свое состояние перед важными событиями.
Мне приятно говорить о прошлом. Я с удовольствием вспоминаю случаи из спортивной карьеры — это очень интересное время. Сейчас тоже много планов и интересных идей. Я учусь новому: начинаю создавать свой бренд спортивной одежды (shop.daryadomracheva.by). Толчком к его созданию стало желание построить некий мостик между мной и моими спортивными болельщиками, желание поделиться с ними вдохновением на спортивные занятия, на новые вызовы. Желание показать, что заниматься спортом красиво и ярко — это здорово, это дает дополнительные силы. Также планирую ненадолго отправиться на учебу и, конечно, много времени провожу с дочерью — это дарит так много радости!
Самые большие перемены в человеке происходят с появлением… на свет! А с появлением же своих детей ты по-новому начинаешь понимать своих родителей и на многие вещи смотришь с другой стороны.
Мой день как спортсменки был очень сильно подчинен спортивному режиму, все было четко, по часам. Сейчас график более свободный, но не менее загруженный. Первую половину дня я стараюсь проводить с Ксенией: мы гуляем, играем, общаемся, когда приходит время дневного сна дочери, я могу переключиться на другие дела. Все по-прежнему очень насыщенно: мы с семьей проводим большое количество встреч, участвуем в интересных проектах, много путешествуем.
Норвегия для меня — как настоящая зимняя сказка. Это страна с очень красивой природой и активным, спортивным населением. На севере Норвегии есть архипелаг Лофотен — место необычайной красоты, как говорят местные жители. Мне еще не удалось там побывать, но это одно из тех мест, которое значится в моем списке.
Главная задача человека — делать так, чтобы мир вокруг становился прекраснее. Неважно, какой это будет мир: мир одной семьи, одного человека или мир в целом.
Я верю в добро. Верю, что внутри каждого есть что-то такое, что выше нас, что-то, что всех нас объединяет…
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Дарья Домрачева стала первым обладателем почетного звания «Звездный посол II Европейских игр», которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. В этом качестве она...
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