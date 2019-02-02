Домрачева: Норвегия для меня - как настоящая зимняя сказка

Дарья Домрачева стала первым обладателем почетного звания «Звездный посол II Европейских игр», которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. В этом качестве она уже провела в День знаний открытый олимпийский урок в штаб-квартире НОК Беларуси. А еще — дала интервью OnAir, которое опубликовал официальный сайт Европейских игр.



Фото с сайта minsk2019.by

— Когда я была маленькой, у меня была мечта — стать чемпионкой мира. Мне было четыре года, когда моя семья переехала жить в Сибирь. Это время я не просто запомнила. В маленьком сибирском городке Нягань прошел большой период моей жизни. Там прошло мое детство с его неповторимыми открытиями, знаниями, опытом. Это было время, полное приключений, стремлений, дружбы, обучения и, конечно же, тренировок. До сих пор с ностальгией вспоминаю эти яркие, солнечные морозные деньки, когда снег невероятно громко хрустит под ногами, когда едешь каждый день на автобусе через весь город, чтобы наконец встать на лыжи и помчаться по трассе. Было много хорошего, я встретила там уйму приятных людей, и я безмерно рада, что однажды моя семья решила пожить в Сибири. Это незабываемое время и неповторимый опыт. Тот опыт, который закаляет.

Я родилась в семье архитекторов, мой брат пошел по стопам родителей, а я до сих пор помню тот момент, когда меня увлек спорт. И это увлечение началось именно благодаря… старшему брату. Вслед за ним в шестилетнем возрасте я записалась в лыжную секцию. Стараясь изо всех сил, отшлифовывая технику скольжения, с каждым днем все больше и больше я чувствовала настоящую свободу на лыжне. Прямо какое-то ощущение полета, которое твой организм дает почувствовать в ответ на ежедневный труд.

В начале карьеры я выступала за Россию, и все в этот период было хорошо. Пока в 2004 году глава СБР Александр Тихонов не объявил о моей «бесперспективности» и не поручил отчислить из сборной — такая странная история про меня бродит по интернету.

Но такого никогда не было. Мне даже сложно представить, кто это придумал. Да, я жила, училась и тренировалась в России, успешно выступала за ее юношескую сборную, и мои перспективы там зависели только от моего усердия, в котором сомнений не было. Мое возвращение в Беларусь было лишь вопросом времени: изначально мои родители собирались в Сибирь на несколько лет, и никто не думал, что мы задержимся там на 13 лет. Да, возвращение из России в Минск я планировала на год позже, после окончания 3-го курса Няганского филиала Тюменского государственного университета. Но так сложились семейные обстоятельства, что в Минск я перебралась на год раньше, поступила в Белорусский государственный экономический университет и продолжила тренировки уже под руководством Николая Захарова, главного тренера сборной Беларуси по биатлону на тот момент. Именно он предложил переезжать не откладывая.

Сейчас такое время, что любой человек, у которого есть страница в соцсетях, может столкнуться с негативом в интернете в свой адрес, даже не провоцируя его. А публичным людям во много раз сложнее уже просто потому, что они публичны. К подобного рода выпадам нужно относиться философски. Смотреть глубже и видеть истинные причины такого поведения тех или иных личностей. Если критика объективна, то она может быть даже полезной. Если же это пустой выплеск негативных эмоций, то игнорировать — лучшее в этом случае. Будьте снисходительны к таким людям. Ведь понятно, что подобное поведение говорит о внутренних проблемах и комплексах пишущих. Будьте мудрее. Мысленно пожелайте им добра.



Фото с сайта minsk2019.by

Знаете, что меня огорчает? Что часто люди больше концентрируются на чужих делах, поступках, внешнем виде, ошибках, вместо того чтобы самим развиваться, вместо того чтобы находить гармонию с самим собой.

Большинство видит в успешных людях только результат. И далеко не все спешат задуматься над тем, каких трудов стоит этот успех.

Не бойтесь сражаться, даже если до этого проиграли. Жизнь в спортивных баталиях, да и в целом жизнь, в принципе, состоит из побед и поражений. Сколько бы ты ни побеждал, какие бы амбициозные цели перед собой ни ставил, важно уметь принимать поражения и принимать их достойно. Важно научиться относиться к ним спокойно. «Окей, что-то пошло не так, есть над чем поработать, оставим это здесь и пойдем дальше» — только приняв и отпустив, ты сможешь через них перешагнуть и двигаться к следующим победам. Только тогда поражение не повиснет над тобой неподъемным грузом, а, наоборот, по-хорошему разозлит.

Конечно, масштабы поражений могут быть разными, но оптимизм, умение видеть свет вокруг и философский подход к ситуации помогут справиться. Нет гарантии, что победа придет сиюминутно, но упорство и вера в то, что все получится, необходимы. Поверьте, на пути к цели у каждого есть свои трудности. И достижение ее становится в разы ценнее, когда на пути к ней удается справиться с этими трудностями, когда есть что вспомнить.

Если бы мне в мои 15 кто-то сказал, что я стану четырехкратной олимпийской чемпионкой, я бы, наверное, с еще большим нетерпением ждала этого момента. Понимаете, в 15 лет я уже 9 лет занималась спортом, и все было серьезно, поэтому я осознавала, что у меня есть шанс посоревноваться в будущем на больших международных турнирах. Я почему-то не очень много думала об Олимпиадах, но вот чемпионкой мира себя в мыслях видела. Особенно такие мысли приходили в голову на тренировках и в те моменты, когда нужно было потерпеть.

Помню то утро, когда впервые проснулась олимпийской чемпионкой. Был разгар Олимпиады в Сочи, впереди предстояло еще много гонок, на которых я хотела выступить максимально хорошо. Важно было готовиться, поэтому мысли о прошедшей гонке и новом статусе я старалась не подпускать — наоборот, пыталась всячески отвлечься и успокоиться от бури эмоций накануне. Не смаковала это ощущение. И, наверное, не зря.



Фото с сайта minsk2019.by

«Человек не может контролировать события, которые произойдут» — я не вполне согласна с этой фразой. Своими намерениями, решениями и действиями человек задает направление своей жизни. Конечно, он не может держать под контролем все события вокруг и все, что произойдет с ним самим. Но человек может реагировать на события таким образом, чтобы они не влияли или позитивно влияли на него.

Большой спорт и просто спорт — разные вещи. Большой спорт — это полнейшая самоотдача. Может быть, даже самопожертвование. Все, что бы ты ни делал, подчинено достижению цели; все действия — с оглядкой на возможное влияние на твое состояние, на спортивную форму. Большой спорт не прощает мелочей. Часто он изматывающий, но всегда щедрый на яркие эмоции. Просто спорт — он для здоровья, для хорошего самочувствия и настроения, позволяющего и в других областях жизни достигать бóльших успехов. Находите часок для себя, чтобы зарядиться эндорфинами и дать организму возможность «подышать».

Самое поразительное в большом спорте — то, как он раскрывает внутренние силы организма. Природой в нас заложено много способностей, о которых можно никогда и не узнать, не начав развивать их. Через упорную физическую работу на протяжении долгого времени, через тренировочный и соревновательный опыт, может быть, через монотонность процесса ты находишь такой контакт с собой, который позволяет абстрагироваться от многих моментов и видеть главное, который позволяет слышать себя, чувствовать, интуитивно действовать. Подобное не приходит молниеносно, нарабатывается годами, и тогда человек выходит на другой уровень понимания происходящего вокруг — это я и имею в виду, говоря о раскрытии внутренних сил организма. Вообще, любая деятельность, если ты погружаешься в нее всерьез и надолго, открывает человеку самого себя.

Спортивная психология очень тонкая наука. Каждый спортсмен индивидуален, у каждого свои особенности характера, темперамента. Мне всегда казалось, что самый короткий путь к себе — через самого себя, но все люди разные, и кому-то необходима всего лишь пара слов со стороны, чтобы настроиться на нужную волну, а кому-то — основательная работа из нескольких ступеней. Лично я никогда не работала плотно со спортивными психологами или психологами вообще, хотя периодически к нашей команде привлекались специалисты из этой области. Но иногда было интересно попробовать на себе, например, методы релаксации.



Фото с сайта minsk2019.by

Самым волнительным в гонке для меня был чаще всего момент перед стрельбой. В нем важно переключиться с гонки на огневой рубеж. Старт, конечно, тоже волнение. Финиш — отдача всех сил. А вообще, весь биатлон прекрасен!

Самый простой способ справиться с волнением — дышать.

Самая сложная гонка в моей жизни? Их так много… А вот самая ответственная — олимпийская эстафета в Корее, где на моей последней стрельбе решалось все. До сих пор не пересмотрела эту гонку в записи.

Моей самой интересной соперницей была… я сама. Эта соперница выходила со мной на каждую гонку, и сражаться с ней, или, вернее сказать, находить то идеальное для результата состояние в себе, в своих эмоциях было интереснее всего. Кайса Мякяряйнен, Тура Бергер, Магдалена Нойнер — те, с кем в определенные периоды карьеры у меня складывалось серьезное противостояние, спасибо им за суперэмоции.

Когда теряешь самообладание, подумай о главном.

Выиграв кучу гонок, я всегда помнила: биатлон — это важное, но не самое главное.

25 июня 2018 года. В этот день я публично объявила о своем решении уйти из спорта. Что я чувствовала, когда произносила эти слова? Знаете, до сих пор, говоря об окончании спортивной карьеры, я не верю в них до конца. При этом я не чувствую чего-то экстремального. Я чувствую, что жизнь продолжается.

Накануне моего решения завершить карьеру мои близкие ничего не говорили, они были в тихом ожидании моего решения. Боялись на него как-то повлиять.

Я ушла из большого спорта, но спорт по-прежнему присутствует в моей жизни. Я стараюсь находить время на тренировки каждый день. Мне это дает возможность чувствовать себя хорошо. К тому же, став Звездным послом II Европейских игр, я попробовала себя в других видах спорта, например в карате.



Дарья Домрачева. Кадр «Беларусь 1»

И узнала много нового. Открыла для себя новый вид спорта и рада, что немного удалось познакомиться с философией этого боевого искусства, — некоторые подходы оттуда могут помочь человеку правильно настроить свое состояние перед важными событиями.

Мне приятно говорить о прошлом. Я с удовольствием вспоминаю случаи из спортивной карьеры — это очень интересное время. Сейчас тоже много планов и интересных идей. Я учусь новому: начинаю создавать свой бренд спортивной одежды (shop.daryadomracheva.by). Толчком к его созданию стало желание построить некий мостик между мной и моими спортивными болельщиками, желание поделиться с ними вдохновением на спортивные занятия, на новые вызовы. Желание показать, что заниматься спортом красиво и ярко — это здорово, это дает дополнительные силы. Также планирую ненадолго отправиться на учебу и, конечно, много времени провожу с дочерью — это дарит так много радости!

Самые большие перемены в человеке происходят с появлением… на свет! А с появлением же своих детей ты по-новому начинаешь понимать своих родителей и на многие вещи смотришь с другой стороны.



Фото с сайта minsk2019.by

Мой день как спортсменки был очень сильно подчинен спортивному режиму, все было четко, по часам. Сейчас график более свободный, но не менее загруженный. Первую половину дня я стараюсь проводить с Ксенией: мы гуляем, играем, общаемся, когда приходит время дневного сна дочери, я могу переключиться на другие дела. Все по-прежнему очень насыщенно: мы с семьей проводим большое количество встреч, участвуем в интересных проектах, много путешествуем.

Норвегия для меня — как настоящая зимняя сказка. Это страна с очень красивой природой и активным, спортивным населением. На севере Норвегии есть архипелаг Лофотен — место необычайной красоты, как говорят местные жители. Мне еще не удалось там побывать, но это одно из тех мест, которое значится в моем списке.

Главная задача человека — делать так, чтобы мир вокруг становился прекраснее. Неважно, какой это будет мир: мир одной семьи, одного человека или мир в целом.

Я верю в добро. Верю, что внутри каждого есть что-то такое, что выше нас, что-то, что всех нас объединяет…