Коллектив Мирского художественного колледжа получил предложение организовать творческую выставку в Минске

В УО «Мирский ГХПТК» успешно прошла выставка декоративно-прикладного творчества учащихся и преподавателей. Данное мероприятие проводилось в рамках областного этапа республиканского смотра-конкурса. Отрадно, что и в этом году нам удалось удивить областных экспертов, по словам которых нашему колледжу пора серьезно подумать о персональных выставках в Гродно и Минске! Ну что же, опыт у нас есть, ведь и по сей день в Президентской библиотеке с теплом вспоминают наш творческий проект! Та.к что будем готовиться, чтобы порадовать и удивить зрителя, а главное показать, какие талантливые люди у нас учатся и работают! Авторам работ- отдельные аплодисменты !!!
Константин ПЕТРИМАН, заместитель директора УО «Мирский ГХПТК»