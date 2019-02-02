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Коллектив Мирского художественного колледжа получил предложение организовать творческую выставку в Минске

02.02.2019 — Разное | Полымя  
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Коллектив Мирского художественного колледжа получил предложение организовать творческую выставку в Минске
В УО «Мирский ГХПТК» успешно прошла выставка декоративно-прикладного творчества учащихся и преподавателей. Данное мероприятие проводилось в рамках областного этапа республиканского смотра-конкурса. Отрадно, что и в этом году нам удалось удивить областных экспертов, по словам которых нашему колледжу пора серьезно подумать о персональных выставках в Гродно и Минске! Ну что же, опыт у нас есть, ведь и по сей день в Президентской библиотеке с теплом вспоминают наш творческий проект! Та.к что будем готовиться, чтобы порадовать и удивить зрителя, а главное показать, какие талантливые люди у нас учатся и работают! Авторам работ- отдельные аплодисменты !!!
 Константин ПЕТРИМАН, заместитель директора УО «Мирский ГХПТК»
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В УО «Мирский ГХПТК» успешно прошла выставка декоративно-прикладного творчества учащихся и преподавателей. Данное мероприятие проводилось в рамках областного...
 
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