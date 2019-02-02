Шведский бренд H&M откроет в этом году магазин в Беларуси (уже точно)

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«Для тых, каму трэба „больш Швецыі ў Беларусі“. H&M афіцыйна пацвярджае намер адкрыць у 2019 годзе магазін у Беларусі. Уласны, не франшыза», — написал Дмитрий Мирончик сегодня, 2 февраля.





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@DmitryMironchik

Для тых, каму трэба “больш Швецыі ў Беларусі”. @hm афіцыйна пацвярджае намер адкрыць у 2019 годзе магазін у Беларусі. Уласны, не франшыза.





В декабре 2018 года TUT.BY сообщал, что в Минске зарегистрировали юрлицо белорусской компании от шведского бренда. С компанией вел переговоры столичный торговый центр Green City.





— В 2019 году они намерены реально открыть как минимум один магазин. Площадка для этого в Green City есть в двух локациях, — рассказывал тогда совладелец этого торгового центра Игорь Курач. — Можем предложить как одноуровневый вариант, так и двухуровневый. Мы в очень активной стадии переговоров, можно сказать, что в завершающей стадии.





Отмечалось также, что в планах у H&M открыть сразу несколько локаций, чтобы минимизировать риски. Для этого рассматривают столичные ТЦ площадью от 50 тысяч кв. м, в том числе и строящийся Palazzo.



