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Шведский бренд H&M откроет в этом году магазин в Беларуси (уже точно)

02.02.2019 22:41 — Разное | Партизан  
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Шведский бренд H&M официально подтвердил намерение открыть в этом году магазин в Беларуси. Об этом сообщил в своем Twitter посол Беларуси в Швеции и Норвегии Дмитрий Мирончик.


Фото: 112.ua

«Для тых, каму трэба „больш Швецыі ў Беларусі“. H&M афіцыйна пацвярджае намер адкрыць у 2019 годзе магазін у Беларусі. Уласны, не франшыза», — написал Дмитрий Мирончик сегодня, 2 февраля.

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@DmitryMironchik
 Для тых, каму трэба “больш Швецыі ў Беларусі”. @hm афіцыйна пацвярджае намер адкрыць у 2019 годзе магазін у Беларусі. Уласны, не франшыза.

В декабре 2018 года TUT.BY сообщал, что в Минске зарегистрировали юрлицо белорусской компании от шведского бренда. С компанией вел переговоры столичный торговый центр Green City.

— В 2019 году они намерены реально открыть как минимум один магазин. Площадка для этого в Green City есть в двух локациях, — рассказывал тогда совладелец этого торгового центра Игорь Курач. — Можем предложить как одноуровневый вариант, так и двухуровневый. Мы в очень активной стадии переговоров, можно сказать, что в завершающей стадии.

Отмечалось также, что в планах у H&M открыть сразу несколько локаций, чтобы минимизировать риски. Для этого рассматривают столичные ТЦ площадью от 50 тысяч кв. м, в том числе и строящийся Palazzo.


 
Теги: Минск
 
 
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Шведский бренд H&M официально подтвердил намерение открыть в этом году магазин в Беларуси. Об этом сообщил в своем Twitter посол Беларуси в Швеции и Норвегии Дмитрий...
 
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