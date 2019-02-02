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«Зенит» включил находящегося за решеткой Кокорина в заявку на Лигу Европы

02.02.2019 22:35 — Разное | Партизан  
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Петербургский «Зенит» включил нападающего Александра Кокорина, находящегося в СИЗО «Бутырка», в заявку для участия в плей-офф Лиги Европы.


Фото: Reuters

В список также вошли три новичка, перешедшие в петербургский клуб: украинский защитник Ярослав Ракицкий, колумбийский хавбек Вильмар Барриос и иранский нападающий Сердар Азмун. Всего в заявку попали 24 футболиста, пишет Lenta.ru

В 1/16 финала Лиги Европы сине-бело-голубые сыграют с турецким «Фенербахче». Первый матч состоится в Стамбуле 12 февраля, ответный — 21 февраля в Санкт-Петербурге.

Кокорин будет находиться в СИЗО как минимум до 8 февраля. В октябре прошлого года он вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым спровоцировал две драки в центре Москвы и стал фигурантом трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Следствие рассчитывает продлить содержание футболистов под стражей.

Представители «Зенита» направляли в суд ходатайство о смягчении меры пресечения нападающему. За Кокорина поручались президент клуба Сергей Фурсенко и главный тренер Сергей Семак.


 
 
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Петербургский «Зенит» включил нападающего Александра Кокорина, находящегося в СИЗО «Бутырка», в заявку для участия в плей-офф Лиги Европы.
 
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