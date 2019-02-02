3 февраля. События и люди

ПРИМЕТЫ:

Максим Утешитель. Солнечно, погоже - к хорошей весне, ясно - к ранней весне. Светел месяц - на доброе жито.

РОДИЛИСЬ:

1795 Антонио Хосе Де СУКРЕ, генерал, освободивший от испанцев нынешнюю территорию Эквадора. В честь его названа денежная единица страны - сукре.

1809 Якоб Людвиг Феликс МЕНДЕЛЬСОН-БАРТОЛЬДИ, немецкий композитор, автор знаменитого «Свадебного марша» (1842).

1859 Гуго ЮНКЕРС, немецкий авиаконструктор. Нацисты объявили его советским шпионом. Умер в свой день рождения.

1862 Савва Тимофеевич МОРОЗОВ, российский промышленник и меценат. Финансировал большевиков. Покончил жизнь самоубийством, оставив записку "В смерти моей прошу никого не винить".

1874 Гертруда СТАЙН, американская писательница. Придумала термин «потерянное поколение».

1915 Борис Соломонович ПАЙЧАДЗЕ, знаменитый грузинский футболист. Назван лучшим футболистом Грузии XX века, его имя присвоено Национальному стадиону в Тбилиси.

1973 Андрей Владимирович ЧЕРНЫШЁВ, российский актёр.

1968 Виктор Владимирович КАЛИНА, белорусский шансонье. Медик по образованию, мастер спорта по рукопашному бою. Учился в музыкальной школе по классу баяна, с семи лет играет на гитаре (самоучка), первые песни начал писать тогда же. Отбывал наказание в колонии за мошенничество в особо крупных размерах, освобождён в 2009 году по амнистии.

1982 Вера Викторовна БРЕЖНЕВА (в дев. ГАЛУШКА), украинская певица и актриса, бывшая участница группы «ВИА Гра». Рост 172 см, параметры 90-60-90 см. Брежнева - псевдоним, его придумал продюсер группы Дмитрий КОСТЮК когда узнал, что Вера землячка Л.И. Брежнева (из Днепропетровской области). В 2015 году вышла замуж за продюсера Константина МЕЛАДЗЕ. У неё дочери Соня и Сара от двух предыдущих браков.

1985 Андрей Олегович КОСТИЦЫН, белорусский хоккеист. Прозвище - АК-46. Старший брат хоккеиста Сергея Костицына.

СОБЫТИЯ:

1493 По преданию, в этот день стала известной (явилась) Жировичская икона Божией Матери - одна из главных христианских святынь Беларуси. Это чудесное явление увидели в лесу на дикой груше

1815 В Швейцарии начал функционировать первый в мире промышленный сыроваренный завод.

1863 27-летний американский журналист Сэмюэл Ленгхорн КЛЕМЕНС подписал свой юмористический рассказ, опубликованный в газете городка Вирджиния-Сити, псевдонимом Марк ТВЕН. Через два года это имя стало известно всей Америке, а затем и миру. В юности будущий писатель ходил лоцманом по Миссисипи, и среди лодочников выражение «марк твен» означало безопасный для судоходства уровень воды в реке, равный двум морским саженям.

1919 Была принята первая Конституция Беларуси.

1930 В Индии впервые членом местного совета стал представитель касты неприкасаемых.

1943 В лондонском метро во время немецкого авианалёта задохнулись из-за давки 173 человека.

1947 В Юконе (Канада) зафиксировали самую низкую в истории Северной Америки температуру - минус 63 градуса.

1957 Французский химик Нгуен Бу ХОИ объявил об обнаружении им в табачном дыме возбудителя рака.

1960 Английский премьер-министр Гарольд МАКМИЛЛАН в речи в Кейптауне произнёс крылатую фразу «Ветер перемен».

1966 Советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну.

2018 Роман ФИЛИПОВ, российский лётчик. Его самолёт был сбит в Сирии. Катапультировавшийся 34-летний Филиппов попал в окружение и в бою подорвал себя гранатой вместе с боевиками.