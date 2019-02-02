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Как Брест готовится к большому празднику тысячелетия города

03.02.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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К важной дате областной центр и его жители получат немало подарков. Появятся и новые социально значимые объекты, отреставрируют и фасады домов. Масштабным проектом станет и Западный обход. Вторая очередь позволит разгрузить пробки на железнодорожных переездах и соединит два погранперехода.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63122.php

Как Брест готовится к большому празднику тысячелетия города

Что еще ожидает жителей юбиляра - узнала Виктория Потоня. 

Западный обход свяжет два международных пункта пропуска: "Брест" и "Козловичи"

Строители сразу нескольких подрядных организаций работают над важным для Бреста проектом. Западный обход - дорожная развязка, которая позволит городу задышать. Ведь ожидания в пробках (а это не только потеря времени, но и вредные выбросы в воздух) давно стали проблемой. Протяженность нового сооружения составит почти 3 километра. Западный обход свяжет два международных пункта пропуска: "Брест" и "Козловичи". 

Самый сложный этап - возведение кольца над железнодорожными путями. А их здесь целых 5, но движение ни разу не перекрывалось. Кольцо уже сомкнулось, а высота эстакады - с трехэтажный дом. Конструкция монолитная, чтобы выдержать современный трафик.

Кольцо будет трехполосным, предусмотрены технические тротуары. Уже монтируется система ограждения: перила и бордюры. Мостострой такой объект реализовывает впервые, для организации это своеобразный экзамен. При строительстве применяются современные технологии: расход бетона меньше, а конструкция легче.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63122.php

Как Брест готовится к большому празднику тысячелетия города


Новая развязка рассчитана лишь на легковушки и автобусы, фуры будут направлять в объезд города. Активно строятся и съезды. Дороги-дублеры позволят не стоять в пробках, водители смогут выбирать альтернативный путь. Частный сектор на двух улицах по проекту огородят шумоизоляционными экранами. Сейчас работы выполнены почти на 80 %.

Новый автовокзал для удобства гостей и туристов

А это современное здание в исторической части города - новый автовокзал. Легкости ему придает стекло по периметру, изысканности - керамогранит. Сейчас ведутся отделочные работы. На первом этаже предусмотрены зал ожидания на 250 пассажиров, билетные кассы и кафе. Автовокзал расположился по соседству с железнодорожным, через пути, неслучайно. Это будет единый комплекс для удобства гостей и туристов. Да и количество пассажирских перевозок вырастет. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63122.php

Как Брест готовится к большому празднику тысячелетия города

Надежда Винидисюк, начальник диспетчерского отдела автовокзала Бреста:

"Идет развитие международных перевозок. Видим, эта тенденция в самой стране. Люди едут на отдых, на работу, потом возвращаются. Поэтому у нас идет рост пассажиропотока где-то на 20 %, в том числе увеличилось количество выполняемых рейсов".

По новому адресу автовокзала появятся 13 платформ, две парковки для машин, рядом будет и остановка троллейбусов. Пассажиры смогут оценить удобство нового транспортного узла уже летом. Строительство Западного обхода планируют завершить в августе.

 
Теги: Брест
 
 
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К важной дате областной центр и его жители получат немало подарков. Появятся и новые социально значимые объекты, отреставрируют и фасады домов. Масштабным...
 
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