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Как Брест готовится к большому празднику тысячелетия города
03.02.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
К важной дате областной центр и его жители получат немало подарков. Появятся и новые социально значимые объекты, отреставрируют и фасады домов. Масштабным проектом станет и Западный обход. Вторая очередь позволит разгрузить пробки на железнодорожных переездах и соединит два погранперехода.
Что еще ожидает жителей юбиляра - узнала Виктория Потоня.
Западный обход свяжет два международных пункта пропуска: "Брест" и "Козловичи"
Строители сразу нескольких подрядных организаций работают над важным для Бреста проектом. Западный обход - дорожная развязка, которая позволит городу задышать. Ведь ожидания в пробках (а это не только потеря времени, но и вредные выбросы в воздух) давно стали проблемой. Протяженность нового сооружения составит почти 3 километра. Западный обход свяжет два международных пункта пропуска: "Брест" и "Козловичи".
Самый сложный этап - возведение кольца над железнодорожными путями. А их здесь целых 5, но движение ни разу не перекрывалось. Кольцо уже сомкнулось, а высота эстакады - с трехэтажный дом. Конструкция монолитная, чтобы выдержать современный трафик.
Новый автовокзал для удобства гостей и туристов
А это современное здание в исторической части города - новый автовокзал. Легкости ему придает стекло по периметру, изысканности - керамогранит. Сейчас ведутся отделочные работы. На первом этаже предусмотрены зал ожидания на 250 пассажиров, билетные кассы и кафе. Автовокзал расположился по соседству с железнодорожным, через пути, неслучайно. Это будет единый комплекс для удобства гостей и туристов. Да и количество пассажирских перевозок вырастет.
Надежда Винидисюк, начальник диспетчерского отдела автовокзала Бреста:
По новому адресу автовокзала появятся 13 платформ, две парковки для машин, рядом будет и остановка троллейбусов. Пассажиры смогут оценить удобство нового транспортного узла уже летом. Строительство Западного обхода планируют завершить в августе.
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К важной дате областной центр и его жители получат немало подарков. Появятся и новые социально значимые объекты, отреставрируют и фасады домов. Масштабным...
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