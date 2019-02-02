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Смех, улыбки, объятия... Традиционный вечер встречи выпускников в школах Бреста

03.02.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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2 февраля. Первая суббота февраля. Традиционный Вечер встречи выпускников в белорусских школах. Смех, улыбки, объятия. Вглядываться в лица, узнавать старых друзей и приятелей. Вместе вспоминать самые яркие школьные проделки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63121.php

Смех, улыбки, объятия... Традиционный вечер встречи выпускников в школах Бреста

В фойе СШ №18 выпускников школы прошлых лет встречали нынешние одиннадцатиклассники.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63121.php

Смех, улыбки, объятия... Традиционный вечер встречи выпускников в школах Бреста

Год. 10 лет. 20 и более лет. Они разглядывали старые фотографии из школьного архива: искали «своих» или просто знакомых. Собравшись в импровизированный класс «Выпускников N-ного года», переходили из класса в класс после знакомого школьного звонка. Решали простые примеры и вспоминали геометрические фигуры на математике. Читали стихи на литературе. Импровизировали в постановке театрального кружка, дарили цветы учителям и фотографировались на общую фотографию. Как в выпускном 4-ом классе. Первые учителя сохранили описанные в сочинении «Кем быть?» детские желания быть водителем, программистом, парикмахером, топ модельером…


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63121.php

Смех, улыбки, объятия... Традиционный вечер встречи выпускников в школах Бреста

Последнее задание - экзамен прямо в кабинете директора. Каверзные вопросы о пропусках уроков, любимых предметах, днях рождения одноклассников и любимой школы…

 
 
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2 февраля. Первая суббота февраля. Традиционный Вечер встречи выпускников в белорусских школах. Смех, улыбки, объятия. Вглядываться в лица, узнавать старых друзей и...
 
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