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Годы школьные вновь вспоминаем… Встреча выпускников в в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста»

03.02.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Первая суббота февраля — необычный день, это день встречи выпускников. Кто-то заранее работает над своей талией, кто-то усиленно качает мышцы, кто-то в последний момент выбирает платье, а кто-то уже давно купил костюм.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63120.php

Годы школьные вновь вспоминаем… Встреча выпускников в в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста»

Кто-то всматривается в фотографии школьных лет… И все они — счастливые люди, потому что они идут на встречу с детством. 2 февраля в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста» прошла встреча выпускников торжественно, душевно и искренне. В школе было много юбиляров: поседевшие, но юные душой выпускники 1974 года, взволнованные и радостные — 1994.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63120.php

Годы школьные вновь вспоминаем… Встреча выпускников в в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста»

Мужским составом отметился выпуск 1999 года. Уверенно и спокойно справились с заданиями ведущих выпускники-2009. Самыми активными оказались юноши и девушки, окончившие школу в 2014 году, а самыми весёлыми и зажигательными в своих ответах были «новички» — выпускники-2018.

Музыкальные номера в исполнении танцевального коллектива «Златица», романтические стихи о школьной любви, трогательные песни о детстве, школе, учителях вызвали восторг у всех гостей. Эта встреча дала толчок подготовке к юбилейной дате школы.

 
Теги: Брест
 
 
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Первая суббота февраля — необычный день, это день встречи выпускников. Кто-то заранее работает над своей талией, кто-то усиленно качает мышцы, кто-то в последний...
 
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