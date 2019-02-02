Годы школьные вновь вспоминаем… Встреча выпускников в в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста»

Первая суббота февраля — необычный день, это день встречи выпускников. Кто-то заранее работает над своей талией, кто-то усиленно качает мышцы, кто-то в последний момент выбирает платье, а кто-то уже давно купил костюм.



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Кто-то всматривается в фотографии школьных лет… И все они — счастливые люди, потому что они идут на встречу с детством. 2 февраля в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста» прошла встреча выпускников торжественно, душевно и искренне. В школе было много юбиляров: поседевшие, но юные душой выпускники 1974 года, взволнованные и радостные — 1994.



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Мужским составом отметился выпуск 1999 года. Уверенно и спокойно справились с заданиями ведущих выпускники-2009. Самыми активными оказались юноши и девушки, окончившие школу в 2014 году, а самыми весёлыми и зажигательными в своих ответах были «новички» — выпускники-2018.

Музыкальные номера в исполнении танцевального коллектива «Златица», романтические стихи о школьной любви, трогательные песни о детстве, школе, учителях вызвали восторг у всех гостей. Эта встреча дала толчок подготовке к юбилейной дате школы.