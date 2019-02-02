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Возле «Короны» на Кальварийской хотят снести частные дома и построить многофункциональный комплекс

03.02.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Возле «Короны» на Кальварийской хотят построить многофункциональный комплекс многоэтажным паркингом. Эту землю предлагают инвесторам по десятому декрету — то есть со льготами и преференциями. Такие данные содержатся в инвестатласе Минска.


Примерные границы участка. Изображение: «Яндекс. Карты»

Территория под многофункциональный комплекс занимает площадь в три гектара. Сейчас тут находятся жилые дома и хозяйственные постройки.


Изображение: Инвестатлас Минска

Но государство видит на этой земле многофункциональный комплекс до 49 тысяч квадратных метров. Он может быть административно-деловым, культурно-просветительским или торгово-бытовым. Рядом также должен быть многоэтажный паркинг минимум на 900 машин. Он нужен как для жителей района улиц Заславской и Танка, так и для посетителей планируемого комплекса.


Изображение: Инвестатлас Минска

Поэтому сейчас идет поиск инвестора, который снесет дома, расселит жителей и возведет объект. Обременений много, поэтому участок предлагается по десятому декрету президента — то есть с льготами и преференциями.


Изображение: Инвестатлас Минска

Отметим, что этот участок — последняя неосвоенная земля поблизости. Так, напротив на месте бывшей тюрьмы вырос жилой комплекс «Каскад», в начале улицы Грибоедова тоже достраиваются многоэтажки, а на месте фабрики «Красная звезда» построят бассейн международного стандарта за китайские деньги.

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Теги: Минск
 
 
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Эту землю предлагают инвесторам по десятому декрету - то есть со льготами и преференциями.
 
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